Mit der Aidamira begrüßt die Rostocker Reederei Aida ein neues Mitglied in ihrer Kreuzfahrtfamilie. Am Wochenende findet in Palma de Mallorca die Taufparty mit vielen Stars statt. Die OZ ist mit einem Liveticker ab Samstag mit vielen Stimmen, Bildern und Videos dabei.