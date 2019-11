Es wird wieder laut in den Innenstädten MVs: Tausende wollen am Freitag in MV wieder auf die Straße gehen und beim nächsten globalen Klimastreik demonstrieren. Die OZ berichtet am Freitag ab 9 Uhr mit einem Liveticker von den Demos in Rostock, Anklam, Greifswald, Stralsund, Schwerin, Ludwigslust, Waren, Neustrelitz und Bad Doberan.