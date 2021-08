Pütnitz

Endlich wieder feiern und Spaß haben: Als erstes großes Festival mit 15 000 Besuchern startet am Donnerstag das „About you Pangea“-Festival auf der Halbinsel Pütnitz bei Ribnitz-Damgarten. Vier Tage lang – vom 19. bis 22. August – sollen die Partygäste unter anderem zur Musik von Juju, Leoniden, Kummer, Giant Rooks oder 01099 tanzen, sich in verschiedenen Sportarten wie Wakeboarden, SUP oder Yoga ausprobieren oder ihre kreativen Fähigkeiten bei Makramee, Trommeln oder Stoffbeutelbedrucken unter Beweis stellen.

Die achte Ausgabe des Pangeas wird in diesem Jahr richtungsweisend für die gesamte Branche sein soll. Mit Unterstützung von Bund und Land und unter Begleitung von Experten des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus), des Gesundheitsamtes des Landkreises und der Universität Portsmouth (Großbritannien) soll das Pangea-Festival eine „Blaupause“ für die Organisation und Veranstaltung von Festivals unter pandemischen Bedingungen werden – unter anderem wurde ein engmaschiges Testsystem und Hygienekonzept erarbeitet. Die Experten werten die gesammelten Daten hinterher aus.

Wie das ganze funktioniert, ob die Festivalbesucher trotzdem Spaß haben werden und wie die Auftritte sind – davon wird die OSTSEE-ZEITUNG live berichten. In unserem Liveticker können Sie ab Donnerstag 15 Uhr alle Highlights der mehrtägigen Veranstaltung verfolgen.

Von OZ