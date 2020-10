Rostock

Auf den Flusskreuzfahrtschiffen der Rostocker Reederei Arosa wird aufgrund der Corona-Situation kein Büfett angeboten. Das Essen wird stattdessen am Tisch serviert. So wie es auch in Hotels in Deutschland aus Hygieneschutzgründen üblich ist. Eine Umstellung für alle Gäste, die es gewohnt waren, nach Herzenslust so viel auf den Teller zu füllen, wie sie wollten. Nicht jeder mag sich damit anfreunden.

Die beiden OZ-Redakteure Christin und Kai Lachmann sind gerade auf Flusskreuzfahrt mit der „Arosa Silva“ auf dem Main und haben sich über die Abschaffung der Büfetts so ihre Gedanken gemacht.

Urlaubsplautze ade

Kai Lachmann ist pro Abschaffung: Im Urlaub bekommt mein Oberkörper immer wohl definierte Ausmaße. Ein leicht aufgeschwemmter Brustkorb, drunter ein zum Platzen gespannter Magen und noch eine Etage tiefer ein Urlaubsbäuchlein, das in voller Ausdehnung so aussieht, als wäre ich schwanger. Büfetts locken mich, weil ich gerne maßlos bin. Kann ich ja nach dem Urlaub wieder abtrainieren, rechtfertige ich das vor mir selbst. Außerdem denke ich: „All das schöne Essen – viel zu schade zum Wegwerfen.“ Also lieber rauf auf den Teller und rein in die Plautze.

Dieses Mal ist es anders und ich finde es ultragut. Kein Food-Koma, kein Nahrungsmittel-Tetris, kein endloses Schlemmen à la: lecker – will mehr – weil lecker – deswegen noch mehr – weil lecker – usw. Ich mag das Restaurant-Feeling als Alternative. Die Keller sind freundlich und entspannt und warten muss ich auch nicht lange. Aber am besten finde ich, dass ich keinen Urlaubsbauch als Andenken mitbringe.

Es ist zwar ein Erste-Welt-Problem, aber...

Christin Lachmann ist kontra Abschaffung: Ich bin ein bekennender Büfett-Fan. Vom Urlaub erwarte ich, dass ich mich bis zum Wegrollen rund futtern kann. Klar, dass das jetzt nicht möglich ist, ist natürlich ein Erste-Welt-Problem. Was ich beim Büfett aber sehr zu schätzen weiß, ist die Auswahl, die ich dann selbst treffen kann.

Zudem bin ich oft ein richtiger Mäkel-Mampfer. Gefällt mir auch nur eine Zutat in einem Gericht nicht, fällt es mir schwer, das zu bestellen. Ziegenkäse? Riecht nach Stall im Tierpark. Lamm oder Kalb? Esse ich aus moralischen Gründen nicht. Gulasch? Schmeckt nur, wenn meine Mutter es kredenzt. Daher greife ich beim Büfett oft zu Speisen, von denen ich hundertprozentig weiß, dass sie mir auch munden. Das fällt bei der Auswahl von „nur“ drei Gerichten doch oft schwer. Aber ich will mich nicht groß beklagen und esse das, was auf den Tisch kommt... oder besser gesagt serviert wird. Und satt geworden bin ich auch.

Von Christin und Kai Lachmann