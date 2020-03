OZ-Newsroom-Konzert am Mittwoch: Revival der 80er Jahre mit RobBee

Rostock

RobBee lässt die 80er wieder aufleben: Seine Vorbilder sind Falco, Hubert Kah, David Bowie. Und das hört man. In den Songs, mit nostalgischen Synthiesounds wechselt der Leadsänger Robert Bonczyk zwischen deutsch und englisch, zwischen Melodie und Sprechgesang.

Am Mittwoch um 18 Uhr ist die sechsköpfige Band mit Corona-Sicherheitsabstand im OZ-Newsroom zu erleben. Die Zuhörer können sich auf lustige Unterhaltung und drei eigene Songs freuen, so Robert Bonczyk. Die Songs werden soweit wie möglich unverstärkt erklingen. „Das wird eine interessante Erfahrung. So unplugged werden die Songs sonst nicht gespielt“, freut sich Bonczyk.

Neue Reihe: „OZ Newsroom Konzert“ Die neue Reihe „OZ Newsroom Konzert“ soll Musikern aus Mecklenburg-Vorpommern eine Plattform geben, die derzeit keine Konzerte spielen können, aber auf Einnahmen angewiesen sind. Gespielt wird im Newsroom der OSTSEE-ZEITUNG. Ausgestrahlt wird der Auftritt jeden Mittwoch um 18 Uhr auf der Facebook-Seite der OZ, das aufgezeichnete Video wird danach auf www.ostsee-zeitung.de zu sehen sein. Jedes Konzert dauert 15 Minuten, es soll so einfach wie möglich gehalten werden, denn gespielt wird ohne Verstärker. Diese Einfachheit ist Teil dieses Konzepts. Aber stilistisch soll diese Konzert-Reihe breit gefächert sein, von Pop über Jazz bis Klassik. Auch im Alter der Teilnehmer gibt es keine Beschränkungen. Die Musiker können im Rahmen des Auftritts auch auf Spendenmöglichkeiten hinweisen. Aussagekräftige Bewerbungen bitte an: online@ostsee-zeitung.de, Kennwort: OZ Newsroom Konzert

Schalten Sie ein, am Mittwoch um 18 Uhr auf der Facebookseite der OSTSEE-ZEITUNG um mit RobBee in die 80er Jahre einzutauchen. In der nächsten Woche werden Sängerin Carina Castillo und Pianist Philipp Krätzer live zu erleben sein.

Von Nora Reinhardt