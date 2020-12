Rostock

Niemals hätte sich der Rostocker Oberarzt Dr. Micha Löbermann das Jahr 2020 so vorgestellt. Dass er täglich mit etlichen infizierten Menschen in Kontakt stehen und inmitten einer Pandemie ein Team leiten würde, das bis zu 300 Corona-Tests täglich aufnimmt und auswertet.

Im neuen Podcast der OSTSEE-ZEITUNG, „Ankern mit ...“, spricht der Oberarzt der Abteilung für Infektiologie und Tropenmedizin der Universitätsmedizin Rostock über seinen Alltag und erklärt unter anderem, weshalb wir schon seit vielen Jahren mit Coronaviren leben, ohne es zu bemerken.

Dass die Pandemie ein solches Ausmaß annehmen würde, nein, damit hat auch Micha Löbermann nicht gerechnet: „Es gab bereits vor 20 Jahren Ausbrüche durch Coronaviren“, sagt er. Zwar haben sich auch damals die Menschen untereinander infiziert, doch die Ausbrüche waren überschaubar. „Ich hatte zu Beginn dieser Pandemie angenommen, dass diese Form des Virus einen ähnlichen Verlauf nehmen wird wie die letzten Male“, so Löbermann.

Krankheit kann dramatisch verlaufen

Die Realität sieht anders aus. Die gestiegenen Corona-Zahlen spiegeln sich dem Mediziner zufolge auch in den Zimmern der Rostocker Universitätsmedizin wider: „Im Sommer waren es mal ein oder zwei Patienten, die in Behandlung waren. Jetzt ist es so, dass es immer über zehn Infizierte sind, die stationär behandelt werden müssen.“

Die Gruppe der Coronaviren ist dem Mediziner schon länger bekannt: „Es gibt eine Art dieser Viren, mit der wir schon lange zu Hause leben“, sagt er. Diese würden den Menschen höchstens einen Schnupfen bereiten. Anders als Sars-Cov-2, dessen Krankheitsverlauf bekanntlich dramatischer sein kann. „Wir sehen, dass es manchmal wirklich lange dauert, bis die Menschen wieder voll auf dem Dampfer sind. Einige gehen danach zur Reha, um wieder richtig fit zu werden“, sagt der Arzt.

Weniger Herzinfarkte während erster Corona-Welle

Während des ersten Lockdowns bemerkte der Arzt, dass weniger Patienten mit Herzinfarkten oder Krebserkrankungen in die Notaufnahme kamen. Micha Löbermann sagt: „Es ist uns nicht ganz klar, wieso. Eigentlich werden auch in solch einer Lage genauso viele Infarkte erwartet wie sonst auch.“

Regierung hat einen harten Job

Und was sagt der Arzt zu den von der Regierung getroffenen Maßnahmen? Seiner Meinung nach sind sie grundsätzlich notwendig, doch müsse die Regierung genau hinschauen, so Löbermann: „Man muss überlegen, wie groß die Risiken wirklich in den verschiedenen Bereichen sind und wo wirklich Kontakte beschränkt werden müssen“, sagt er.

Die Regierung habe mit dieser Aufgabe keinen leichten Job: „Es ist schwer, immer genau das zu treffen, was jeder gut findet. Ich möchte das nicht entscheiden müssen.“

Schnelltests sind weniger sicher

Micha Löbermanns Alltag wird derzeit durch die Testungen bestimmt: Beim PCR-Test, welcher im Labor der Unimedizin durchgeführt wird, weist man das sogenannte Genom des Virus nach, erklärt er. Mit einem Tupfer wird der Abstrich genommen, dieser kommt zusammengemischt mit einer Lösung in ein Gerät. Die Genome der Viren werden dadurch vermehrt, so dass sich auch sehr geringe Mengen von dem Virus nachweisen lassen. Vier Stunden später steht das Ergebnis fest.

Anders ist das Verfahren bei dem immer häufiger vorkommenden Schnelltest. Dieser ist als sogenannter Farbumschlagtest konzipiert. Der Unterschied: Nicht das Genom wird vermehrt und untersucht, sondern Eiweißstoffe aus dem Virus werden in eine Lösung gegeben.

„Läuft die Lösung wie ein Schwangerschaftstest über und es ergibt sich an der Stelle ein Farbumschlag, bedeutet es, dass Eiweiß von dem Virus nachgewiesen wurde“, erklärt Löbermann. Nachteil bei dieser Variante ist: Der Schnelltest benötigt viel mehr Erreger, um das Virus nachzuweisen – er ist weniger sensitiv. Dadurch kann nur bei 60 bis 70 Prozent der Erkrankten tatsächlich das Virus nachgewiesen werden.

Von Lena-Marie Walter