OZ-Quiz: Wie gut kennen Sie sich mit Lebensmitteln aus?

Jahr für Jahr landen in Deutschland laut dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) rund zwölf Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll. Pro Kopf fallen in privaten Haushalten durchschnittlich etwa 75 Kilogramm Lebensmittelabfälle jährlich an. Die Hälfte davon wäre theoretisch vermeidbar. Der falsche Umgang mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum ist eine der Ursachen.

Auch der Verbrauch von Verpackungen nimmt stetig zu. Laut Umweltbundesamt entstanden 2018 in privaten Haushalten knapp neun Millionen Tonnen Verpackungsmüll – das entspricht 108 Kilogramm pro Kopf und Jahr. Zum Thema „ Lebensmittel und ihre Verpackungen mehr wertschätzen“ können Sie das Quiz lösen und die Lösungen und Ihre Adresse per Mail oder Post zusenden. Als Preise winken Büchergutscheine, die vom Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt MV gestellt werden.

1. Wer legt fest, ob man eigene Behältnisse beim Lebensmitteleinkauf nutzen darf? A der Lebensmittelunternehmer (Einzelhändler)B die LebensmittelüberwachungC das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit

2. Einwegflaschen mit Pfand … A können vom Hersteller bis zu 20 Mal wiederbefüllt werden B können vom Hersteller bis zu 50 Mal wiederbefüllt werden C werden gar nicht wiederbefüllt

3. Wofür eignet sich eine leere Eisdose? A Um heiße Speisen aufzubewahren B Zum Erwärmen einer Mahlzeit in der Mikrowelle C Zum Beispiel zum Aufbewahren von Schrauben, Nägeln oder Wollresten

4. Welche Aussage zum Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) stimmt? A Lebensmittel müssen nach Ablauf des MHD weggeworfen werdenB Lebensmittel können bei richtiger Lagerung auch nach Ablauf des MHD noch haltbar sein C Lebensmittel mit abgelaufenen MHD dürfen nicht mehr verkauft werden.

5. Produkte, deren Verbrauchsdatum (zu verbrauchen bis…) abgelaufen ist … A dürfen verkauft werden, wenn ihre Qualität einwandfrei ist B dürfen nur zu reduziertem Preis verkauft werden C dürfen nicht mehr verkauft werden

Einsendungen bitte bis 18. November per Mail an quiz-oz@verbraucherzentrale-mv.eu oder Post unter „Quiz OZ“ an Verbraucherzentrale MV e. V., Strandstraße 98, 18055 Rostock. Personenbezogene Daten werden nur für das Quiz erhoben und verarbeitet. Die Daten werden nicht weitergegeben (Ausnahme: bei den Gewinnern werden Name und Wohnort an die OZ weitergegeben) und nach Abschluss vernichtet.

