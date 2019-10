Kinder erhalten nur selten einen Schrittmacher

Rostock

Ein normaler Montag im Herbst 1994. Es ist weit nach Mitternacht. Im Dunkeln zeichnen sich im Schlafzimmer neben dem Bett einer Mutter die Umrisse ihrer achtjährigen Tochter ab. Plötzlich murmelte das kleine Mädchen: „Mama, mir ist so schlecht!“ Dann sackte es in sich zusammen.

Schlagartig war die Mama wach, knipste das Licht an und riss ihre Tochter in ihre Arme. Diese hatte blaue Lippen, versuchte kurzzeitig ihre Augen zu öffnen. Ein ängstlicher Blick. Kalter Schweiß stand auf ihrer Stirn, der Körper wurde immer schlaffer. Hilflos rannte die Mutter mit dem Kind im Arm durch die Wohnung – frische Luft, Finger in den Hals, unbedingt wach halten – alles, was sie in Filmen gesehen hatte. Dann wählte sie die 112, hatte ihr Kind auf dem Schoß, streichelte es und weint.

Diagnose: Es ist vermutlich das Herz!

Nach nur wenigen Minuten klingelte der Rettungsdienst. Ein Arzt untersuchte sie. Es sei vermutlich das Herz! Am nächsten Morgen war der Achtjährigen bereits ein Schrittmacher implantiert worden.

Inzwischen ist das kleine Mädchen 34 Jahre alt und selbst Mutter zweier Kinder. Den Herzschrittmacher haben sie und ihre Familie fast „vergessen“. Nur wenn es zur Kontrolle geht oder ein Wechsel aufgrund der limitierten Batterielaufzeit bevorsteht, ist er wieder präsent. Mit ihrem Schrittmacher führt sie ein ganz normales Leben. Sport, Handy, tanzen gehen, in den Urlaub fliegen. Einschränkungen gab und gibt es kaum.

Angehörige zumeist überfordert

Die Implantation eines Herzschrittmachers ist für Chirurgen und Kinderkardiologen häufig Routine. Die Angehörigen aber sind zumeist überfordert. Hier ist eine intensive Aufklärung durch den Kinderkardiologen notwendig. Eltern müssen verstehen, warum ihr Kind einen Schrittmacher benötigt, was das für ihr weiteres Leben bedeutet und wie sie damit umgehen sollten.

„Oftmals resultiert die Angst aus Unsicherheit“, sagt Dr. Christoph Fehlandt von der Praxis für Kinder- und Jugendmedizin, Kinderkardiologie und Kindernephrologie im Rostocker Stadtteil Lütten Klein. Die Informationsquelle sollte ausschließlich das Gespräch mit dem behandelnden Arzt sein, betont der zertifizierte Kinderkardiologe..

Nur drei niedergelassene Kinderkardiologen in MV

Ein engmaschiges Netz in MV garantiert eine intensive Betreuung der kleinen Schrittmacherpatienten. Niedergelassene Kinderkardiologen – aktuell gibt es nur noch drei Praxen in Neubrandenburg, Rostock und eine Außenstelle von Lübeck in Wismar – arbeiten eng mit Herzzentren zusammen. Alle anderen Kinderkardiologen sind an Kliniken gebunden.

„Herzschrittmacher bei Kindern sind die Ausnahme“, so Dr. Fehlandt. Das Herz von Schrittmacher-Kindern schlägt zu langsam. Erschöpfung, Appetitlosigkeit, Schwindel- und Ohnmachtsanfälle sind Symptome für die fehlende Herzleistung. „Grundsätzlich führen zwei Möglichkeiten zu einem Schrittmacher – angeborene Herzfehler und Störungen im Herz-Reizleitungssystem“, sagt der Arzt.

Vorsicht bei fieberhaften Effekten

Fieberhafte Infekte sind bei kleinen Herzschrittmacher-Patienten besonders gefährlich. „Es kann auch eine Entzündung am Herzschrittmacher dahinterstecken“, warnt Dr. Alexander Kaminski, Facharzt für Herzchirurgie an den Helios Kliniken in Schwerin. Durch regelmäßige Kontrollen beim Kinderkardiologen bleibt der Schrittmacher unter Beobachtung.

Laut Geschäftsstelle der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Kardiologie und Angeborene Herzfehler ( DGPK) müssen etwa 20 Kinder im Jahr mit einem Defibrillator versorgt werden. „Bundesweit sind jährlich etwa 150 Schrittmacherimplantationen im Kindesalter nötig“, erläutert DGPK-Geschäftsführer Dr. Karl Robert Schirmer.

Bei meiner Tochter war der Eingriff im Herbst 1994 lebensrettend.

Sicherheitsmodus aktiviert Moderne Schrittmacher sind so konstruiert, dass sie auch bei Fehlfunktionen in einen Sicherheitsmodus überwechseln, der für das Überleben reicht. „Das System der Kinder verändert sich quasi täglich“, betont der Rostocker Experte Dr. Christoph Fehlandt. Damit könne sich die Interaktion zwischen Herzmuskel und Schrittmacher ändern. Das wird gerade nach einer Implantation innerhalb von wenigen Wochen mehrfach überwacht und dann halbjährlich. „Alle Zentren in MV, die über eine Herzchirurgie verfügen, nehmen auch komplexe Korrekturen und Entfernungen von Schrittmachersonden routinemäßig vor“, erklärt der Rostocker Herz-Chirurg Dr. Alexander Kaminski.

Von Kerstin Rathje-Wesselow