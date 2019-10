Künstliche Herzklappen müssen Langzeittest bestehen

Rostock

Es ist gerade zwei Jahrzehnte her, da die Operation am offenen Herzen die einzige Möglichkeit war, um die Aortenklappe bei hochgradiger Stenose, also Verschleiß und Verkalkung, durch eine künstliche zu ersetzen. Während der OP werden dazu Herz und Lunge aus dem normalen Kreislauf ausgeschaltet. Ihre Funktion übernimmt eine externe Herz-Lungen-Maschine, ein sogenannter kardiopulmonaler Bypass.

Belastung für Patienten sehr hoch

Die Belastung für den Patienten ist dabei allerdings durch Vollnarkose, Spaltung des Brustbeins und Öffnen des Herzbeutels sehr hoch. Daher ist ein solcher Eingriff für ein Drittel aller Betroffenen nicht geeignet, da bei ihnen das Risiko wegen ihres Alters und/oder vorhandener Begleiterkrankungen zu groß ist.

Seit 2002 erstmals eine Herzklappe mit Hilfe eines Katheters eingesetzt wurde, existiert eine neue, schonendere Operationsmethode für diese besonders gefährdeten Patienten. Inzwischen erfolgt in Deutschland mehr als die Hälfte dieser Herzoperationen mit Hilfe sogenannter Transkatheter-Aorten-Implantationen (TAVI).

Klappen werden intensiv getestet

Bei diesen Eingriffen wird eine künstliche Aortenklappe per Spezialkatheter von einem Zugang am Oberschenkel oder im Brustbereich ohne Vollnarkose ins schlagende Herz eingeführt. Die Verfahren und Systeme dieser Methode werden optimiert. „Die Klappen werden intensiven Tests unterzogen, um ihr Verhalten in verschiedenen Anatomien und unter unterschiedlichen Bedingungen zu untersuchen“, erklärt Trevor Dekker, TAVI-Vertriebschef der US-Firma Boston Scientific Corporation (BSC) für Westeuropa. „Dazu gehören Langzeittests, die die mechanische Belastung der Herzklappen über eine Lebenszeit von 25 Jahren simulieren“, so Dekker.

BSC hat beispielsweise das Acurate-neo-System entwickelt. Dieses selbstexpandierende System besteht aus einem Nickel-Titan-Rahmen, auf dem ein Klappensegel aus Tiergewebe aufgebracht wird. Der Rahmen verfügt über ein „Formgedächtnis“: Nach der Implantation kehrt er bei Körpertemperatur in einen stabilen Zustand zurück.

Risiko: Schlaganfall mit schwerwiegenden Folgen

Der Hersteller will die TAVI-Systeme in Hinsicht auf ein Schlaganfallrisiko noch sicherer machen. Bislang kann es dazu kommen, dass sich beim Eingriff kleine Gewebestücke oder Kalkablagerungen lösen, mit dem Blut zum Gehirn wandern und dort die Blut- und Sauerstoffversorgung unterbrechen. Resultat: Schlaganfall mit Folgeschäden.

Um dieses Risiko zu minimieren, entwickelte BSC ein System, bei dem zwei per Katheter eingebrachte Filter vor der OP eingeführt und danach wieder entfernt werden. Dadurch wurden, wie eine Studie zeigt, in 99 Prozent der untersuchten Prozeduren kleine Partikel aufgefangen, die sonst zum Gehirn gewandert wären. Weitere Studien sprechen dafür, dass die Filter das Risiko eines Schlaganfalls in den ersten Tagen nach der Operation um bis zu 70 Prozent reduzieren können.

