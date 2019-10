Herz-OP bei der Tochter: „Wir haben einen Teddy aufgeschnitten, um es zu erklären“

Bützow

Vor drei Jahren sind Karolin und Carsten Krüger aus Berlin zurück in ihre Heimat Bützow ( Landkreis Rostock) gezogen. In einem Einfamilienhaus mitten in der Kleinstadt leben sie mit ihren Kindern Kuno und Käte. 2013 erfuhren die Eltern, dass ihre Tochter einen lebensgefährlichen Herzfehler hat, der operiert werden muss.

Wie sich eine solche Diagnose anfühlt, was zu tun ist und worauf Eltern achten sollten, darüber sprach die OSTSEE-ZEITUNG mit dem Eltern.

Woran haben Sie gemerkt, dass mit Kätes Herz etwas nicht stimmt?

Karolin Krüger: Wir erfuhren es 2013 bei einer normalen U-Untersuchung. Käte war ein Jahr alt: Die Berliner Kinderärztin hatte bereits seit einem Jahr Herz-Nebengeräusche gehört, uns aber nicht beunruhigen wollen: Viele Babys hätten ein Loch im Herzen, das sich von allein verwachse. Da die Geräusche aber blieben, schickte sie uns zum Kardiologen.

Carsten Krüger: Es dauerte ungefähr zwei Monate, bis wir dort einen Termin bekamen. Der Kardiologe war sehr nett, sehr entspannt. Er sagte, er habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die Schlechte: Käte habe gleich drei Herzfehler. Die gute Nachricht: Man könne alle drei Herzfehler mit einem Routine-Eingriff operieren. Und: Wir sollten sie weiterhin ganz normal aufwachsen lassen. Solche Herzfehler könne man sowieso erst zwischen dem dritten und sechsten Geburtstag operieren, wenn das Kind kräftig genug sei.

Was wäre ohne Operation passiert?

Karolin: In der Pubertät wäre der Herzfehler lebensgefährlich geworden. Ohne Operation lag die Lebenserwartung bei etwa 22 Jahren. Käte hatte ein Loch zwischen den Vorkammern, eine fehlgeleitete Hohlvene und eine falsch mündende Lungenvene. All das sorgte dafür, dass permanent zu viel Blut gepumpt wurde. Irgendwann hätte das Herz diese Leistung nicht mehr geschafft und versagt.

Wie haben Sie sich nach der Diagnose gefühlt?

Carsten: Ich wollte es nicht wahrhaben. Karo hatte mich nach dem Besuch bei der Kinderärztin angerufen und mir die Situation am Telefon erklärt – ich habe es nicht verstanden. Wir waren beide fassungslos.

Karolin: Wir waren angespannt. Schließlich sollte Käte am offenen Herzen operiert werden. Nervös waren wir besonders, wenn die halbjährliche Untersuchung beim Kardiologen anstand.

Haben Sie mit Kätes Bruder darüber gesprochen?

Karolin: Ja. Man muss Kindern die Wahrheit sagen: Sie merken sowieso, wenn etwas nicht stimmt. Wenn man ihnen das verheimlicht, dann malt ihre Fantasie Bilder in den schlimmsten Farben. Wir haben es Kuno spielerisch erklärt – mit einem Teddy. Wir haben ihn aufgeschnitten und die Stelle gezeigt, an der Käte operiert wird. Wir haben ihm auch gesagt, dass Käte ohne eine solche Operation sterben könnte. Und wir haben ihm gesagt, dass wir ganz sicher sind, dass alles gut wird und Käte ganz tolle Ärzte hat, die das schon oft gemacht haben. Danach war Kuno zufrieden, er hat sich keine Geschichten mehr ausgedacht.

Wo sollte Käte denn operiert werden?

Carsten: An der Berliner Charité, an der Kinder aus der ganzen Welt am Herzen operiert werden. Die Frage nach dem besten Ärzteteam Deutschlands für diese Operation mussten wir uns zum Glück nicht stellen.

Karolin: Im Oktober 2016 bekamen wir einen Termin beim Deutschen Kinderherzzentrum an der Charité. Die Ärzte dort gehen super auf jedes Kind und auch auf die Eltern ein: Sie haben uns erklärt, was sie genau tun werden: Die Ärztin würde das ein Zentimeter große Loch durch körpereigenes Material schließen, sodass Käte nach dem Eingriff keine Medikamente nehmen muss. Die Ärzte haben sich und uns gut auf die OP vorbereitet.

Wie verlief die Operation?

Karolin: Der Anästhesist hat intensiv Kontakt zu Käte aufgenommen. Als es soweit war, sollte sie ein Kuscheltier und einen Schnuller mitnehmen, dann hieß es warten. Schließlich kamen zwei Pfleger, um Käte abzuholen. Bis zur OP-Tür durften wir sie begleiten.

Carsten: Als die OP-Tür zufiel, haben wir beide geweint. Das war eigentlich der schlimmste Moment: Man fühlt sich so ohnmächtig. Und es kann eben doch passieren, dass du dein Kind nie wieder siehst.

Karolin: Die Kleine wurde sechs Stunden lang operiert. Wir haben in dieser Zeit Betten gemacht, Sachen gepackt und sind spazieren gegangen. Ich habe versucht, etwas zu essen. Aber wir waren irgendwie orientierungslos.

Was geschah, als der Eingriff beendet war?

Carsten: Die Ärztin hat uns angerufen, als sie fertig war. Als wir kamen, lag Käte in einer Box auf der Intensivstation, war voller Schläuche, die in piepsenden und surrenden Automaten steckten. Es war ungeheuer laut. Gegen 16 Uhr ist sie aufgewacht, ohne Schmerzen wegen der Betäubungsmittel. Sie war schon ganz schön platt und fragte, was die vielen Schläuche zu bedeuten hätten

Karolin: Für uns war schlimm, dass wir nachts nicht auf der Intensiv-Station bleiben durften. Wir mussten 22 Uhr gehen. Wir hatten ihr aber versprochen zu bleiben. Die Schwestern haben uns beruhigt und gemeint, dass Käte bestimmt durchschläft.

Letztlich wachte sie nachts aber doch auf und weinte, wie uns die Schwester am nächsten Morgen erzählte. Sie hatten ihr eine CD angemacht, aber für Käte muss das schlimm gewesen sein: So allein, voller Schläuche in einer Box und kein bekanntes Gesicht in der Nähe.

Sie hat noch wochenlang nach der OP jedes Mal geweint, wenn ich den Raum verlassen habe. Sie war enttäuscht, weil wir unser Versprechen zu bleiben gebrochen hatten. Sie hat die erste Zeit richtig geklammert und dauernd geweint.

Carsten: Im Nachhinein haben wir erfahren, dass wir auf einem Stuhl hätten sitzen bleiben können.

Hatten Sie noch eine Nachbehandlung oder Reha?

Carsten: Ja, nach den fünf Tagen in der Klinik und einigen Tagen zu Hause hatten wir eine vierwöchige Familienkur im brandenburgischen Wandlitz. Käte hatte durch die lange Beatmung Probleme mit dem Atmen, das musste sie wieder lernen. Sie konnte nicht einmal mehr pusten. Sie hatte auch keine Stimme. Sie konnte zum Beispiel nicht nach uns rufen, wenn sie auf der Toilette war. Die Reha war toll, eine richtige Familien-Auszeit für uns nach all der Belastung.

Wann war Käte komplett wiederhergestellt?

Carsten: Drei Monate nach der OP hatte sich das Herz komplett erholt. Eine Narbe ist kaum zu sehen: Sie ist zwar zwölf Zentimeter lang, aber ganz zart. Auch Käte empfindet die Narbe nicht als schlimm. Ihr wurde in der Reha auch beigebracht, wie man die Narbe massiert und cremt, so hat sie sich gut dran gewöhnt.

Kinder können mit der Wahrheit umgehen Karolin und Carsten Krüger möchten diese ganz persönlichen Tipps anderen betroffenen Eltern mit auf den Weg geben: Viel sprechen und ehrlich sein. Kinder können mit der Wahrheit sehr gut umgehen, wenn man sie kindgerecht erklärt. Man sollte Fragen von Kindern beantworten und sie nicht ignorieren oder auf später vertrösten. Vertrauen in die Ärzte ist extrem wichtig. Bloß nicht so viel googeln! Im Internet findet man Antworten auf Fragen, die man gar nicht stellen wollte. Es ist wichtig, so normal wie möglich mit der Situation umzugehen. Auf keinen Fall sollte versucht werden, das Kind in Watte zu packen, wenn es nicht nötig ist. Wenn das schwerfällt, sollte man mit einem Therapeuten sprechen und sich Tipps holen, das hat das Paar auch gemacht. Und man muss nicht alles mit sich allein ausmachen oder nur mit dem Partner. Man kann sich ruhig Hilfe holen

Lesen Sie auch:

Herzprobleme nach Schicksalsschlag: „Mein Herz schlug plötzlich rasend schnell“

Nach Diagnose Herzfehler: Heute macht Tabeas Herz alle froh

Alle Beiträge zur OZ-Serie „Herz in Not“

Von Kristin Schröder