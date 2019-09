Binz auf Rügen: Das teuerste Pflaster an der Ostsee

Binz

Wie ein Schloss liegt es da, das Kurhaus von Binz – mit seinen Türmchen, dem edlen Anstrich in gelb und weiß, der ausladenden Terrasse mit Ostseeblick: Das auffällige Hotel ist wahrscheinlich das beliebteste Foto-Motiv auf der Promenade des größten Rügener Seebades.

Wertvoll sind die 65 Häuser in erster Reihe am Meer hier allerdings alle. Unter den Gebäuden sind viele alte Bäderstil-Villen, aber auch größere Hotelkomplexe.

Die Strandpromenade von Binz gilt als teuerste Straße an der ganzen Ostsee. Nach Angaben von Immobilienmaklern und Eigentümern werden hier für Wohnungen im Schnitt Preise von 12 000 bis 13 000 Euro pro Quadratmeter bezahlt. In der neuen Villa „Charlotte/Rheingold“, die derzeit von der Berliner Primus AG saniert wird, rufen die Projektentwickler sogar 17 000 Euro auf.

Preisanstieg um über 100 Prozent seit 2010

Ähnlich hoch taxiert werden derzeit deutschlandweit sonst nur Immobilien auf Sylt, Norderney, Hamburg und in besten Lagen von München und Frankfurt/Main. In MV folgen in der Preisliste hinter Binz die Usedomer Kaiserbäder, Kühlungsborn und Top-Lagen auf Fischland-Darß-Zingst. Dort werden für Sahnestücke 10 000 bis 12 000 Euro pro Quadratmeter hingelegt. Etwas dahinter folgt Warnemünde.

Peter Wagner, Geschäftsführer des Immobilienverbandes Nord, bestätigt: „Die Reihenfolge stimmt. Aber bei den Spitzenwerten sind wir vorsichtig, wir geben gemittelte Werte an, also Schwerpunktpreise, die sich aus vielen Immobilien in guten Lagen ergeben.“ Diese bewegen sich in den in den exklusiven Seebädern von MV zwischen 5000 und 11 000 Euro.

In Binz sind die Preise seit 2010 um etwa 100 Prozent gestiegen. „Wir beobachten das mit gemischten Gefühlen. Einerseits fragt man sich, wohin sich die Schraube noch drehen soll, andererseits ist die Entwicklung auch eine Bestätigung für unsere große Attraktivität“, sagt der Binzer Bürgermeister Karsten Schneider.

Neue Serie beleuchtet Eigentumsverhältnisse in MV und stellt handelnde Personen vor Die OZ stellt beginnend mit Binz in der neuen Artikelreihe „Wem gehört das Land?“ Eigentümer in wichtigen Orten und Lagen vor. Denn sie bestimmen durch ihre Aktivitäten maßgeblich die Entwicklung von Mecklenburg-Vorpommern mit. Grund genug zu beleuchten, wer die Menschen sind, über ihre Geschichte und Pläne zu berichten. Weitere Teile aus unseren Seebädern und Innenstädten sind geplant, ebenso wie ein Hintergrund zu den Besitzverhältnissen in der Landwirtschaft.

Auch Box-Ikone Henry Maske gehört hier eine Wohnung

Allerdings, anders als man vermuten könnte, dominieren nicht die großen Immobilienfonds oder Hotelketten an der teuren Meile. Die gibt es auch, doch etliche Häuser sind in Hand von Einheimischen, Privatleuten oder bekannten Unternehmern. „Es gab keinen Ausverkauf. Die Mischung ist eigentlich recht gut“, schätzt Bürgermeister Schneider ein.

Patrick Junge aus Lübeck, Inhaber der Edel-Burger-Kette „ Peter Pane“, ist zum Beispiel Besitzer des Dünenhauses unweit der Seebrücke, Ex-Box-Champion Henry Maske besitzt eine Wohnung in der Villa Glückspilz und dem Sylter Reeder Sven Paulsen gehören Teile des Binzer Strandschlosses. Mehrere wichtige Häuser sind aber auch in der Hand von Rüganern wie den Brüdern Wolfgang und Harald Schewe.

Wem gehört welche Villa? Alle Besitzer im Überblick

Bis zur Wende wurden die meisten Gebäude noch von festen Mietern bewohnt, heute werden sie bis auf wenige Ausnahmen als noble Urlauber-Quartiere oder Restaurant- und Geschäftsräume genutzt.

Die OZ hat für die Serie „Wem gehört das Land“ einige Besitzer der Häuser an der exklusiven Meile besucht, sie gefragt, wie sie zu den Immobilien kamen und welche Pläne sie haben.

Von Alexander Loew