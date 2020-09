Rostock

Das Bärenmädchen „Teddyline“ ist das beste OZ-Leserfoto zum Tag des Teddybären. Dieser wurde vergangene Woche gefeiert und wir dazu aufgerufen, uns Bilder mit kleinen Geschichten zum beliebten Schmusetier zu schicken. In einer Online-Umfrage ließen wir anschließend unser Leser über das beste Bild abstimmen.

Annabel Kock, die Besitzerin des sieben Jahre alten Bärs „Teddyline“ aus Rostock, darf sich jetzt über einen 50-Euro-Amazon-Gutschein freuen. Fast ein Drittel aller Teilnehmer hat für das Plüschtier am Strand gestimmt. Aber nicht nur in der Umfrage konnte „Teddyline“ punkten. Auch auf Instagram begeistert der Teddybär über 1200 Follower mit Bildern von Ausflügen in der Region.

Auf dem Treppchen: 49 Jahre alter Bummi und „Berry“ vom Bund

Den zweiten Platz ergatterte das Foto von Angela Falk aus Babendörp bei Marlow ( Landkreis Vorpommern-Rügen). Sie schickte ein Bild von einer alten Aufnahme, auf dem sie als Zweijährige mit ihrer Mutter und ihrem Bummi zu sehen ist. Dazu hat sich der Teddybär von damals gesellt, der ihr, seit fast 49 Jahren zur Seite steht.

Ebenfalls viele Leserstimmen sammelte „Berry“, der Bär, der die Bundeswehrsoldaten bei Lehrgängen und Einsätzen seit 2013 begleitet. Auch er berichtet darüber auf Social Media Kanälen, etwa bei Faceboook und bei Instagram.

Unter allen Teilnehmern der Umfrage, die sich für das Gewinnspiel registriert haben, hat die OZ zudem einen 25 Euro-Amazon-Gutschein verlost. Die Gewinnerin ist jetzt ausgelost worden. Heike Güttner aus Barnekow ( Landkreis Nordwestmecklenburg) darf sich über den Preis freuen.

Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank allen Teilnehmern.

Von OZ