OZ-Telefonforum: Das antwortete Manuela Schwesig auf die Corona-Fragen der Leser

Gesundheit haben viele Anrufer Menschen Manuela ( SPD) beim Telefonforum der OSTSEE-ZEITUNG gewünscht. Schwesig beantwortete eine Stunde lang geduldig Fragen. Viel Verständnis gab es für drastische Regeln, wie das Kontaktverbot in der Corona-Krise, auch persönliche Worte. Klar ist aber auch: Die Geduld vieler Menschen im Land nach wochenlangen Einschränkungen in Beruf und Privatleben lässt nach.

Hier einige der wichtigsten Fragen und Antworten:

Es gibt bald die Maskenpflicht beim Einkaufen und in Bussen. Müssten nicht viel mehr Masken vorhanden sein?

Manuela Schwesig: Die Mund-Nasen-Schutzpflicht gilt ab 27. April auch in Geschäften. Damit sind nicht die medizinischen Masken gemeint, sondern Stoffmasken. Es reicht auch ein Schal oder Tuch. Wichtig dabei: Wenn ich das trage, schütze ich mein Gegenüber – und umgekehrt. Für uns als Land mit wenigen Infektionen ist es wichtig, dass dies bald bundesweit einheitlich gilt.

Der Rostocker Oberbürgermeister und Touristiker fordern, Hotel und Gaststätten schnellstmöglich wieder zu öffnen. Was sagen Sie?

Wir haben mit der kommunalen Ebene einen gemeinsamen MV-Plan beschlossen, der gilt bis 3. Mai. Danach ist es möglich, weitere Entscheidungen zu treffen. Wir schauen uns jeden Tag die Lage neu an. Morgen habe ich ein Gespräch mit Touristikern zu diesen Fragen. Die Praktiker sollen sich dazu äußern , wie sie sich eine schrittweise Öffnung vorstellen könnten. Es gibt keine Denkverbote. Mein Ziel ist es, dass die Lockerungen so umgesetzt werden, dass wir keine neuen großen Infektionen haben. Gut wäre eine Basis für weitere Lockerungen.

Ich wohne in Nordrhein-Westfalen und habe ein Haus auf der Insel Poel. Ich halte mich an alle Regeln und trage Maske. Das würde ich auch auf Poel tun. Wann kann ich dort wieder hin?

Bürger aus Mecklenburg-Vorpommern, die einen Zweitwohnsitz im Land haben, dürfen dort auch jetzt schon hin. Alle anderen Zweitwohnungsbesitzer aus anderen Bundesländern bitte ich noch um etwas Geduld.

Wir haben erste Lockerungen erlaubt, zum Beispiel in Geschäften, können aber leider nicht alles auf einmal machen. Ihr konkreter Fall allein wäre kein Problem. Das ist keine böse Absicht von uns. Bitte halten Sie noch etwas durch. Wir wollen niemanden draußen lassen. Wir schauen uns an, wie die Lockerungen wirken. Wenn wir gute Infektionszahlen haben, sind weitere Lockerungen denkbar.

Ich schlage vor, Bürger sollten überall auf Gehwegen jeweils die rechte Straßenseite nutzen, um sich im Gegenverkehr nicht gegenseitig anzustecken. Das wird leider nicht beachtet. Was tun?

Bei uns gehen ganz viele Vorschläge ein. Wir müssen diese abwägen. Ich finde, das ist ein sehr guter Vorschlag. Ich hoffe, dass alle in MV vernünftig genug sind, um sich aus dem Weg zu gehen. Lieber mal die Straßenseite wechseln, um einander nicht anzurempeln.

Ich bin Mutter und im Elternrat. Warum dürfen Schüler der 6. Klasse nicht bald wieder in die Schule? Sie stehen vor dem wichtigen Sprung eines Schulwechsels. Im Moment müssen wir unseren Kindern zu Hause die Winkelberechnung beibringen.

Im Bereich der Schulen und Kitas gehen wir sehr vorsichtig voran. Nicht weil wir die Familien vergessen. Ich habe selber eine vierjährige Tochter und einen Sohn in der 7. Klasse. Wir fangen mit der Öffnung jetzt bei den Abschlussklassen an – 10., 12. Klasse und die 4. Klasse.

Das Problem ist: Die Meinungen von Experten, wie sich Corona auf Kinder auswirkt, sind sehr unterschiedlich. Ich bedauere es, dass es noch keine bundesweiten validen Einschätzungen gibt.

Ich habe gerade mit meinem Sohn Latein gemacht, obwohl ich nie Latein hatte. Ich habe vollstes Verständnis für alle. Aber manche Eltern haben große Sorgen. Wir müssen Schritt für Schritt vorangehen. Wir haben jetzt in Rostock selbst eine Studie zu Kita-Kindern gestartet.

Wir betreiben als Verein ein Segelschiff in Rostock, die „ Santa Barbara Anna“. Uns drückt der Schuh an allen Ecken. Wann können wir das Schiff wieder klarmachen? Wir brauchen dringend Geld.

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) beantwortet im OZ-Telefonforum die Fragen der Leser sowie von OZ-Chefredakteur Andreas Ebel (r.) und Chefreporter Frank Pubantz rund um die Corona-Krise. Quelle: Juliane Schultz

Ab diese Woche werden Schritt für Schritt Dinge wieder gelockert. Ich kann allen versichern, wir vergessen niemanden. Wir müssen bis 4. Mai Geduld haben und dann die Situation neu bewerten.

Bei weiteren Lockerungen schauen wir, wie wir Abstand zwischen Menschen hinbekommen. Das ist in Vereinen eine Herausforderung. Ich kann heute nicht verbindlich sagen: Sie können wieder dann und dann. Wenn ich schnell nachgebe, kann es sein, dass uns die Zahlen um die Ohren fliegen. Um durchzuhalten, haben wir verschiedene Hilfsfonds aufgelegt. Meine Bitte: Wenden Sie sich an die Ehrenamtsstiftung, um Zeit überbrücken zu können.

Ich bin Kosmetikerin mit kosmetischer Pflege. Ist es möglich, dass man die Fußpflege weiterführen darf? Die Kunden haben große Not. Friseure dürfen am 4. Mai öffnen, wir nicht.

Das ist leider noch nicht möglich. Erste Lockerungen gibt es im Einzelhandel, weil das Abstandhalten dort leichter ist. Wir sind bei Friseuren und Kosmetik noch sehr vorsichtig. Bald dürfen Friseure unter strengen Auflagen öffnen. Am 4. Mai werden wir sehen, was weiterhin möglich ist. Ich weiß, dass viele ältere Menschen auf die Fußpflege angewiesen sind. Wir haben dies im Blick.

Wir haben ein Kosmetikinstitut, machen medizinische Fußpflege, obwohl wir keine Podologen sind. Leider können wir nicht über Rezept abrechnen. Wann wird das wieder möglich sein? In Textilgeschäften, die geöffnet sind, ist die Ansteckungsgefahr viel größer.

Über Rezept ist medizinische Fußpflege weiterhin möglich. Dieser körpernahe Bereich ist sensibel. Wir wissen, dass die Leute viel Bedarf haben. Das Problem ist der Sicherheitsabstand. Ich nehme das Thema mit. Am Anfang mussten wir alles dichtmachen. Wir haben uns daran orientiert, was dringend notwendig ist. Da haben wir uns an das Rezept gehalten. Wir haben aber gelernt, dass viele ältere Menschen auf die Fußpflege angewiesen sind.

Ich bin 82 Jahre alt und wohne auf der Insel Usedom. Unser Sohn lebt in Sachsen. Er wollte Anfang Mai mit seiner Frau kommen, um wichtige Termine zu erledigen. Kann er das? Muss er bei Kontrollen etwas vorlegen?

Grundsätzlich kann er das, es gibt kein Verbot. Allerdings weisen wir immer darauf hin: Sie gehören auch zur Risikogruppe und sollten deshalb vorsichtig sein. Wir raten dazu, so wenig Kontakte wie möglich zu haben. Was notwendig ist, muss gemacht werden. Es wäre gut, wenn Ihr Sohn von Ihnen irgendwas dabeihat, eine Telefonnummer, unter der angerufen werden kann.

Ich bin Solo-Selbstständiger, Musiker. In anderen Bundesländern gibt es dafür monatliche Sofortzahlungen. Ich dagegen muss in MV Hartz IV beantragen und meine Vermögensverhältnisse offenlegen. Der Solo-Künstler muss sich komplett nackig machen. Warum?

Der Bund hat ein Förderprogramm aufgelegt, um Kleinunternehmer bis zehn Arbeitnehmer zu unterstützen, wir als Land haben weitere Hilfen gestartet, mehr als andere Bundesländer. Und wir haben einen Kulturfonds gestartet, in dem Künstler und Kulturschaffende ein Stipendium bis zu 2000 Euro bekommen, um die Zeit zu überbrücken. Mit dem Bund ist geregelt: Dies wird nicht auf die Grundsicherung angerechnet. Ich bin überrascht, dass das vereinfachte Verfahren der Grundsicherung so kompliziert ist. Das wurde uns vom Bund anders gesagt.

Ich bin Mutter. Wann dürfen Kinder endlich wieder mit anderen Kindern spielen? Die Isolation ist die Hölle. Kinder brauchen Kontakte untereinander. Mein Mann und ich arbeiten in Schichten, klatschen uns zu Hause nur ab. Ich krieche hier langsam auf dem Zahnfleisch.

Das ist eine Frage, die auf den Nägeln brennt. Wir stehen vor der großen Herausforderung, dass wir für den Bereich der Kinder über das Corona-Virus noch keine gesicherten Aussagen von den Experten haben.

Ich habe die Bundeskanzlerin gebeten, dass das Robert-Koch-Institut hier zu einer gesicherten Aussage kommt. In Rostock haben wir eine Studie für MV angestrebt, wollen schnelle Erkenntnisse für die Kinder. Sie sind aber keine Versuchskaninchen.

Sie können sicher sein: Ich habe die Kinder nicht vergessen. Wir müssen verhindern, dass sich die Kinder gegenseitig anstecken und das Virus in die Familien tragen. Wir brauchen eine verbindliche Aussage. Den Druck in den Familien und die Not der Kinder sehe ich. Halten Sie bitte noch durch.

Hallo, wer ist da? Frau Schwesig? Ich versuche schon eine Stunde durchzukommen. Unsere Tochter wohnt in Hamburg. Wann können wir nach Hamburg fahren, um den 1. Mai rum?

Es ist nicht verboten, dass sich Eltern und Kinder besuchen. Wir empfehlen aber, auf Abstand zu gehen. Sie sollten selber für sich entscheiden, wie lange Sie es noch aushalten. Ich besuche meine Eltern weiterhin nicht – in ihrem Interesse.

Meine Empfehlung wäre, es nicht zu tun. Wenn es nicht unbedingt notwendig ist, würde ich davon abraten. Vielleicht können Sie noch ein bisschen länger telefonieren? Oder Postkarten und Briefe schreiben?

Mein Mann hat eine schwere Bluterkrankung und bekommt sehr schwer Luft. Muss er trotzdem Mundschutz tragen? Ich habe Angst, dass es zu Auseinandersetzungen kommt, wenn man die Maske nicht sieht. Die Preise für Pflegemittel sind drastisch gestiegen. Einen selbst genähten Mundschutz muss ich selbst bezahlen.

Ihr Mann braucht den Mundschutz nicht zu tragen. Es gibt die Pflicht bald im Einzelhandel und im öffentlichen Personennahverkehr, in Bus, Bahn und Taxi. Ausgenommen sind aber kleine Kinder und Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen. Umso wichtiger ist es, dass alle anderen die Masken tragen. Als Risikopatient ist Ihr Mann sowieso nicht gut beraten, wenn er mit dem Bus fährt. Zeigen Sie den Schwerbehindertenausweis. Das haben wir extra geregelt. Alle anderen müssen die Menschen schützen, die stark gefährdet sind.

Warum wird einerseits so viel gesperrt, andererseits sind aber Klinken gar nicht mit Corona-Patienten ausgelastet?

Wir dürfen nicht in eine Situation im Gesundheitssystem kommen, dass man nicht mehr adäquat behandeln kann. Der neue Maßstab ist der sogenannte R-Faktor, wie viele Menschen ein Infizierter ansteckt. Derzeit liegen wir hier bei 0,6 bis 0,7. Wir können weiterhin die Infektionsketten nachvollziehen. Das A und O ist, dass das Virus so langsam läuft, dass wir alles unter Kontrolle haben.

