OZ-Telefonforum: Diese Leser-Fragen hat Corona-Experte Emil Reisinger beantwortet

Es gibt Licht, davor aber noch einen langen Tunnel: Voraussichtlich Mitte 2021 wird unser Alltag nicht mehr durch das Corona-Virus dominiert sein. Das sagt Professor Emil Reisinger von der Uni Rostock voraus. Der Fachmann für Infektionskrankheiten ist der am meisten gefragte Corona-Experte aus MV. Am Mittwoch stellte er sich den Fragen der Leser beim OZ-Telefonforum.

Wie gefährlich ist Corona eigentlich, was ist der Unterschied zwischen Corona und einer neuen Grippe? Manche sagen ja, macht doch nicht die Pferde wild, Corona ist doch gefährlicher.

Das neue Corona-Virus wird leichter übertragen als eine herkömmliche Grippe, 95 Prozent der Infektionen spielen sich in einem Halbkreis aus einem halben bis einem Meter um Mund und Nase ab. Ein weiterer Unterschied ist die Sterblichkeit. Die war bei Corona am Anfang in Italien bei zehn und 15 Prozent. Da waren alle sehr erschrocken. Innerhalb des vergangenen halben Jahres ist das zurückgegangen auf unter zwei Prozent. Inzwischen ist die Sterblichkeit wie bei einer normalen Grippe.

Sind die starken Maßnahmen dann noch gerechtfertigt?

Im März war das durchaus gerechtfertigt, angesichts der Entwicklung mit vielen Toten in Italien. Jetzt haben wir eine zweite Welle, in manchen Ländern eine dritte Welle. Heute haben wir eine bessere Diagnostik und Therapiemöglichkeiten, die wir vor einem halben Jahr noch nicht hatten. Auf den Intensivstationen können wir Patienten erfolgreich behandeln, mit Cortison beispielsweise. Was die Sterblichkeit betrifft, hat das Virus einen gewissen Schrecken verloren. Deswegen sagen auch viele Leute, jetzt halte ich mich nicht mehr an die Sicherheitsvorkehrungen, mir kann ja nichts passieren. Aber das ist kurzsichtig, weil ja anderen Leuten etwas passieren kann.

Wenn viele Krankenpfleger, Lehrer und Erzieher und Mitarbeiter in Quarantäne oder infiziert sind, haben wir einen faktischen Shutdown. Das müssen wir verhindern. Ich bin für einen ,Smart-Shutdown’. Beim ersten Shutdown haben wir über 40 Maßnahmen ergriffen. Es wäre das Gebot der Stunde, vier oder fünf Maßnahmen, die den größten Effekt hatten, die Wirtschaft aber nicht beeinträchtigen, jetzt umzusetzen.

Da gehört ganz sicher die Maske dazu, die trägt ganz wesentlich dazu bei, Infektionen und Todesfälle zu vermeiden. Reisen spielen eine wesentliche Rolle. Die ersten Fälle sind in München aufgetreten, durch Reisende. In den großen internationalen Flughäfen sind nach dem Sommer tausende infizierte Menschen eingereist, deswegen haben wir jetzt so eine große Welle.

Eine Leserin (63) fragt, ob sie mit ihrem Mann (66) zum Enkel nach Bayern fahren sollte, um die Eltern, die arbeiten müssen, zu unterstützen. „Sollen wir darauf verzichten?“

Reisen Sie besser nicht, nach Möglichkeit sollten Sie in der Vorweihnachtszeit auf alle vermeidbaren Reisen verzichten.

Warum hat Schweden ohne Lockdown und Maskenpflicht deutlich geringere Infektionszahlen und eine geringe Sterblichkeitsrate, fragt ein Leser.

Die Sterblichkeitsrate in Schweden ist ähnlich gering wie in Deutschland. Auch in Mecklenburg-Vorpommern haben wir gerade eine sehr niedrige Sterblichkeitsrate. Es hat in Schweden nicht so funktioniert wie erhofft, jetzt gibt es dort eine sehr große zweite Welle. England hat auch diesen Weg verfolgt, ist aber mittendrin umgedreht. In Deutschland hat man das auch überlegt: Die Jungen können sich infizieren, denen passiert wahrscheinlich nichts, und die Alten müssen wir maximal schützen. In der Abwägung hat man sich dann doch für strengere Maßnahmen entschieden.

Eine Leserin aus Greifswald beschreibt ein Erlebnis in einer Behörde. Der Flur war voll, von Menschen mit und ohne Maske, nicht alle hielten Abstand. 20 Minuten musste sie hier warten, hätte sie sich in dieser Zeit anstecken können?

Theoretisch ja, ohne die Situation genau zu kennen.

Haben alle Patienten erhöhte Körpertemperatur, fragt ein Leser. Und welche Wirkung hat UV-Licht bei der Desinfektion?

Bei 50 Prozent der Infizierten gibt es am Anfang der Erkrankung keine erhöhte Körpertemperatur. UV-Licht kann die Viren kaputt machen. Das Problem ist die geringe Eindringtiefe, die Übertragung erfolgt meist durch Husten, da reichen wenige Sekunden aus, da kann das UV-Licht wenig machen.

Ein Leser fragt: Warum sollen Kinder im Unterricht Masken tragen, wenn die Wirksamkeit nicht klar ist?

Kinder sind weniger infektiös und zeigen weniger Symptome, wenn sie infiziert sind. Dennoch müssen wir Ausbrüche unter Kindern verhindern. Wir wollen alle, dass die Schulen und Kindergärten nicht schließen müssen. Die Maske ist ja jetzt in den Gängen vorgeschrieben, aber nicht im Unterricht. Wenn die Infektionszahlen in den Schulen niedrig bleiben, kann das so bleiben. Bevor man eine Schule schließt, würde ich für eine Maskenpflicht im Unterricht plädieren. Man könnte auch eine Empfehlung dazu aussprechen. Die nächsten Wochen werden zeigen, ob das nötig ist.

Warum sollen Restaurants und Bars schließen, obwohl es hier kaum Infektionen gab?

Die Hotels und Restaurants in MV sind sehr gut organisiert, die umfassenden Regeln wurden sehr gut eingehalten. Deswegen hat es so wenige Infektionen gegeben. Würde man die Regeln abschaffen, bekämen wir mehr Fälle.

Dann können sie ja jetzt offen bleiben?

Das wäre ein Experiment. Wenn viele Mitarbeiter krank werden oder in Quarantäne gehen, schließen die Hotels auch. Das gilt auch für Krankenhäuser und Kindergärten, und das wollen wir unbedingt vermeiden.

Eine Leserin fragt: Was ist mit dem Impfstoff in Russland, davon hat man lange nichts mehr gehört? Wie ist die Situation im Land?

In Russland sind 1,2 Millionen Menschen infiziert, die Zahl der Neuinfektionen ist sehr hoch. Was den Impfstoff betrifft: Ich könnte mir vorstellen, dass er durchaus praktikabel ist. Die Testphase wurde deutlich verkürzt. In Europa ist das Verfahren deutlich strenger. Das heißt aber auch, wenn zugelassen, haben die Menschen mehr Vertrauen. Es wird in Russland nicht so von den Menschen angenommen, weil die Sicherheit nicht so gegeben ist.

Wann bekommen wir einen Impfstoff?

Ich gehe nach wie vor davon aus, das wir ihn im ersten Quartal 2021 bekommen werden. Wir haben Studien begonnen, die Tests laufen. Nach drei Monaten liegen erste Sicherheitsdaten vor. Das heißt, wenn wir dann wissen, dass das Mittel gut verträglich ist, kann man die Zulassung beantragen.

Können wir nach Spanien fahren, wenn wir gerade geimpft worden sind?

In Europa wird es einen Impfstoff geben, der gut verträglich sein wird, Nebenwirkungen treten nach ein bis fünf Tagen auf. Ich könnte mir gut vorstellen, eine Woche nach der Impfung zu verreisen.

Wie lange dauert es, bis genug Leute geimpft sind?

Alle Länder wollen den Impfstoff haben. Ich schätze, dass es ein paar Monate dauern wird, wir einige Monate benötigen, bis wir einen Großteil geimpft haben, wenn im ersten Quartal eine Impfstoff kommt. Wenn wir einen Großteil der Leute geimpft haben, wird der Schrecken Corona verschwinden.

Wie viele sind dazu nötig?

Bei anderen Krankheiten wie Masern werden Zahlen von 60 bis 70 Prozent angegeben. Aber auch schon bei 20 Prozent oder 30 Prozent haben wir eine Teilherdenimmunität.

Heißt das, wir werden in der zweiten Hälfte des nächstens Jahres wieder ein halbwegs normales Leben führen?

Davon gehe ich aus. Durch die Infektionen entsteht ein gewisser Schutz eines Teils der Bevölkerung. Dann kommt noch der Impfstoff dazu. Und was das betrifft, bin ich ziemlich zuversichtlich.

Eine Leserin habe beobachtet, dass Kollegen getestet wurden, und das zunächst positive Ergebnis später wieder auf negativ geändert wurde. Warum passieren solche Fehler? In Graal-Müritz musste nach einem falschen Test eine Schule schließen?

Rachenabstriche sind schon sehr verlässlich, ein gewisser Prozentsatz falscher Positiv-Tests sind sehr selten. In Graal Müritz, gab es den Fall einer Kontamination, weil zwei Abstriche in ein Röhrchen gekommen sind. Das hat sich relative schnell aufgeklärt.

Sie sind das Gesicht von Corona in MV: Können Sie noch ungestört durch die Stadt gehen, ohne ständig angesprochen zu werden?

Die Leute sind sehr freundlich, ich werde angesprochen, aber immer freundlich, es gibt keine unangenehmen Situationen. Meine zwei Email-Fächer sind immer voll. Ich bekomme auch Mails von Leute, die Partikularinteressen verfolgen und möchten, dass ich das ändere.

Von Gerald Kleine Wördemann