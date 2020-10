Kurzfristige Schließungen, Massentests und diverse Maßnahmen: Die Corona-Krise hat auch die Schulen in MV fest im Griff. Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) wird sich in einem Telefonforum der OZ im Rahmen der Aktion „Digitale Schule“ allen drängenden Fragen der Leser in diesem Zusammenhang stellen. Die Runde wird live übertragen.