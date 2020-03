OZ-Telefonforum: Lorenz Caffier beantwortet Leser-Fragen zur Corona-Krise

Rostock

Innenminister Lorenz Caffier ( CDU) beantwortet am Dienstag in einem OZ-Telefonforum alle Leserfragen rund um die Corona-Krise in MV. Die Fragerunde beginnt um 12 Uhr und dauert zwei Stunden. Wir übertragen die Veranstaltung live und kostenlos auf www.ostsee-zeitung.de und bei Facebook. Dort können auch direkt Fragen gestellt werden.

Fragen können uns auch schon vorab an chefredaktion@ostsee-zeitung.de geschickt werden. Wer mit dem Minister persönlich sprechen will, muss die Nummer 0381/ 365 100 wählen.

Die Fragerunde ist Teil der Aktion #ozhilft, mit der wir Bürgern, Künstlern und der Wirtschaft in der Corona-Krise helfen wollen. Dazu planen wir weitere Expertenrunden, bei denen Leser ihre Fragen stellen können.

OZ-Newsroom-Konzert mit „RobBee“ aus Rostock

Am Mittwoch wird es zudem ein weiteres OZ-Newsroom-Konzert geben. Diesmal tritt die Band „RobBee“ aus Rostock auf. Die Musiker wollen die 1980er Jahre wieder aufleben lassen. Wir übertragen das Konzert kostenlos für alle Leser auf www.ostsee-zeitung.de und bei Facebook live.

Die Unterstützung der Wirtschaft in dieser schweren Zeit liegt der OZ besonders am Herzen. Deswegen haben wir den in Not geratenen Firmen die Möglichkeit gegeben, ihre neuen Lieferdienste, Spendengesuche oder andere Angebote bei uns kostenlos zu veröffentlichen. Die Resonanz ist überwältigend: Mehr als 170 Betriebe haben sich bereits eingetragen, das Angebot wurde von den Lesern mehr als 20 000 Mal abgerufen.

