Obwohl das Coronavirus schon nun einige Monate kursiert, ist die Verunsicherung auch in MV weiter groß: Was sind Symptome? Wie kann ich mich schützen? Und wann kommt ein Impfstoff? Corona-Experte Emil Reisinger von der Unimedizin Rostock beantwortet am 28. Oktober die drängendsten Fragen der Leser. Die Runde wird live übertragen.