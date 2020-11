Rostock

Dass die Menschen in MV viele Fragen rund um Corona und den Lockdown haben, hat sich am Donnerstag beim Telefon-Forum der OZ mit Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) gezeigt. Eine Stunde lang konnten die Anrufer Schwesig Fragen stellen, die sie nach Möglichkeit beantwortete. Nicht immer waren die Antworten befriedigend.

Ein Physiotherapeut aus Rostock etwa fragte, welches Konzept die Landesregierung für Schulen und Kitas habe, sollten die Infektionszahlen weiter hochgehen.

Schwesig antwortete, zunächst müsse versucht werden, Corona von den Schulen fernzuhalten. „Kita und Schule sind am sichersten, wenn es außerhalb keine Infektionen gibt.“ Sie appellierte an alle Familien und Lehrer, sich im November mit Kontakten zurückzuhalten.

Es gebe auch die Möglichkeit einer Maskenpflicht für Schüler und Lehrer, „aber an diesem Punkt sind wir noch nicht.“ Präsenzunterricht habe grundsätzlich Vorrang: „Klassen zu halbieren, Schichtsysteme oder Digitalunterricht – das sind alles Möglichkeiten, über die man nach hinten raus nachdenken kann.“ Zumal Klassen zu halbieren gar nicht so einfach sei: „Niemand hat ja doppelt so viele Schulen oder doppelt so viele Lehrer“, so Schwesig.

Der Anrufer kritisierte weiterhin, dass sich die Behörden nach der ersten Corona-Welle nicht ausreichend auf eine mögliche zweite vorbereitet hätten. So gebe es jetzt Probleme mit der Verteilung von Schnelltests. „Alle sind überfordert.“

Das wies Schwesig zurück: „Man darf nicht den Eindruck erwecken, dass wir den ganzen Sommer in der Hängematte gelegen hätten.“ Man habe aus der ersten Welle gelernt und die Gesundheitsämter täten ihr Bestes, so die Ministerpräsidentin. Allerdings gab sie dem Anrufer recht, dass es noch zu wenig Schnelltests für den medizinischen und Bildungsbereich gebe. „Da bin ich auch unzufrieden.“

Eine Dauercamperin aus Sachsen-Anhalt wollte wissen, ob sie auch weiterhin kommen dürfe, etwa über den Jahreswechsel.

Schwesig meinte, es sei jetzt noch schwer zu sagen, wie es nach November weitergehe. „Aber grundsätzlich dürfen Dauercamper kommen.“

OZ-Chefredakteur Andreas Ebel, der das Telefon-Forum moderierte, hakte ein und fragte, warum Ferienwohnungen im Lockdown nicht vermietet werden dürfen. Deren Bewohner blieben ja weitgehend unter sich.

Schwesig dazu: „Touristische Reisen sind grundsätzlich nicht möglich.“ Ferienwohnungsgäste würden auch die Infrastruktur außerhalb nutzen. Das steigere das Infektionsrisiko, besonders wenn sie aus Risikogebieten kämen – zumal wichtige touristische Regionen in MV inzwischen auch Risikogebiete seien.

Eine Kosmetikerin fragte, wann die versprochenen Finanzhilfen für Unternehmen kommen, die im Lockdown schließen mussten. „Wir wissen gerade gar nicht, wo wir stehen“, klagte sie.

Schwesig verwies auf ihre eigene Forderung, dass die Hilfen noch im November ausgezahlt werden sollen. „Alle arbeiten mit Hochdruck daran“, versprach sie. Allerdings müsse das komplizierte EU-Beihilferecht berücksichtigt werden.

Die Betreiberin eines Fitness- und Gesundheitsstudios in Ludwigslust fragte, warum sie schließen musste, obwohl sie Tausende Euro in Hygienemaßnahmen gesteckt habe. Sie habe kein Verständnis dafür, da sie auch medizinisch relevanten Reha-Sport anbiete. „Corona-Brandherde müssten geschlossen werden und nicht Einrichtungen, in denen es keine Infektionen gibt“, forderte die Frau.

Schwesig zeigte Verständnis, meinte aber: „Es kann nicht für jeden eine gerechte Lösung geben.“ Ziel des Lockdowns sei gewesen, 75 Prozent aller menschlichen Kontakte zu vermeiden. „Es bleibt nur offen, was gesellschaftlich relevant oder zur Versorgung notwendig ist“ betonte sie. „Das heißt nicht, dass Ihr Studio nicht sicher ist oder dass sie etwas falsch gemacht hätten.“ Aber man könne derzeit keinen Freizeitbereich ausschließen, in dem man sich anstecken könne. „Aber Ihre hohen Sicherheitsstandards waren nicht umsonst: die werden gebraucht, wenn wir wieder aufmachen.“

Hier schaltete sich Ebel noch einmal ein: „Wäre es nicht gerechter gewesen, alles dicht zu machen? Warum dürfen etwa Möbelhäuser aufmachen?“

Schwesig dazu: „Das wäre das Einfachste und Konsequenteste, aber auch das Härteste gewesen. Wir haben aber unter anderem gesehen, welcher Schaden entsteht, wenn Kitas und Schulen dicht sind.“

Dazu passte die nächste Frage einer Mutter aus Güstrow: „Warum müssen die Schulen nicht schließen?“ Sie habe einen zehnjährigen Sohn und Angst, dass er sich anstecken könnte.

Schwesig verteidigte das Konzept der Landesregierung: „Wir schließen Schulen bei diffusem Infektionsgeschehen“, also wenn es mehrere Infektionen über die Klassengrenzen hinweg gibt. Bleibt der Ausbruch auf eine Klasse beschränkt, werden deren Schüler und Lehrer in Quarantäne geschickt. „Die Sicherheitsstandards sind sehr hoch“, versicherte die Ministerpräsidentin. „Zudem ist die Zahl der Ansteckungen unter Kindern sehr gering. Wenn die Schulen jetzt wieder komplett schließen, versäumen die Kinder viel Unterricht.“

Eine Frau, die zu Hause in Quarantäne sitzt, weil eine Kollegin sich infiziert hatte, zeigte sich verwundert, dass ihre Kinder weiter zur Schule gehen dürfen und ihr Ehemann weiterhin zur Arbeit nach Hamburg pendeln darf. Zudem arbeite sie in einer Gaststätte und frage sich, warum sich bislang niemand für die aufwendig gesammelten Kontaktdaten interessiert habe.

Schwesig sagte zunächst, dass die Quarantänepflicht nicht für Kontaktpersonen zweiten Grades gelte, also in diesem Fall die Familie der Frau. Darüber, dass die Kontaktdaten noch nicht abgefragt wurden, war Schwesig ebenfalls sichtlich überrascht. „Eigentlich sind die Gesundheitsämter da sehr akribisch.“ Sie werde sich um den Fall kümmern.

Ein weiterer Anrufer hatte eine sehr anrührende Frage: Er habe nächste Woche einen Gerichtstermin, bei dem es um das Sorgerecht für seine Tochter gehe, die er seit über einem halben Jahr nicht gesehen habe. Der Mann wollte wissen, ob er den Termin wahrnehmen darf und auch, ob er anschließend seine Tochter besuchen dürfe.

Schwesig betonte zwar, dass auch alle Verwandtschaftsbesuche möglichst vermieden werden sollen. „Aber bei Ihnen ist das eine ganz besondere Situation. Es ist wichtig, dass Sie das machen.“ Dies sei ein dringender privater Grund, der nicht aufschiebbar sei. Er müsse bei der Rückkehr aus Hamburg auch nicht in Quarantäne, versicherte die Ministerpräsidentin.

Von Axel Büssem