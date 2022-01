Mehr als jeder zweite Vollbeschäftigte in MV verdient so wenig, dass er später mit einer Rente unter oder an der Armutsgrenze auskommen müsste. In einer Umfrage hat die OSTSEE-ZEITUNG ihre Leser gefragt, ob sie glauben, im Alter genug Rente zu bekommen. Das Ergebnis ist eindeutig.