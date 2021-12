Rostock

Der Internationale Frauentag am 8. März soll ab 2023 in MV ein gesetzlicher Feiertag sein – das wurde am vergangenen Montag in Schwerin verkündet. Der zusätzliche freie Tag war im Koalitionsvertrag vereinbart worden. Im März 2022 soll die notwendige Gesetzesänderung vorgenommen werden. Berlin hatte bereits 2019 als erstes und bisher einziges Bundesland den 8. März als Feiertag erklärt.

Die OZ hat in einer Umfrage ihre Leser gefragt, was sie von dem zusätzlichen freien Tag am 8. März halten. Die Auswertung der Reaktionen zeigt: Die Meinungen gehen auseinander.

Insgesamt haben bisher 143 Leser an der Umfrage teilgenommen. Von ihnen sprechen sich 79 – und damit 55,2 Prozent – für den Internationalen Frauentag als Feiertag aus.

Etwas weniger als die Hälfte lehnen den 8. März als Feiertag ab: 58 Leser und damit 40,6 Prozent finden nicht gut, dass der Frauentag ein gesetzlicher Feiertag in MV wird.

Sechs der Umfrage-Teilnehmer – und damit 4,2 Prozent – beziehen keine klare Position und wissen (noch) nicht, was sie von dem neuen Feiertag halten.

