Der Frauenwitz, den Landesinnenminister Lorenz Caffier (CDU) am Dienstag über Whatsapp verschickt hat, sorgt für Diskussionen bei Politiker und OZ-Lesern. „Das ist nicht nur sexistisch, sondern auch abfällig gegenüber der Mehrheitsbevölkerung. Wer kann sich schon Autos in den angesprochenen PS-Klassen leisten – gerade in MV?“, sagt die Grünen-Bundestagsabgeordnete Claudia Müller.

Auch Parteichefin der Linken Wenke Brüdgam hält Caffiers Verhalten für frauen- und klimafeindlich. „Aber wenn man sich mit seinem fetten Dienstwagen auf der Überholspur wähnt, während man allen anderen eine CO2-Steuer aufdrücken will, hat man wohl gut lachen.“

OZ-Leserin Jana Steglich meint hingegen: „Mein Gott, haben wir keine anderen Probleme? Wir Frauen machen doch auch genügend Männer-Witze, die heulen auch nicht gleich rum.“ Caffier selbst sagt: „Ich fand das irgendwie ganz lustig.“

Von Lisa-Marie Ulke