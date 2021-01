Rostock

Eine große Mehrheit der Menschen in MV steht hinter den teils drastischen aktuellen Beschränkungen während der Corona-Krise. Masken-Pflicht, scharfe Kontakt-Regeln, geschlossene Geschäfte und Gaststätten – drei Viertel der Befragten im Nordosten einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag der OSTSEE-ZEITUNG finden dies angemessen oder gar noch zu lasch, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen.

Mehr Zustimmung bei Frauen als bei Männern

Genau richtig beurteilen 50 Prozent die aktuellen Regeln, die sich nach dem Krisen-Gipfel von Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) mit den 16 Ministerpräsidenten am Dienstag noch verschärfen sollen. 22 Prozent gehen die Regeln zu weit, 26 Prozent dagegen halten diese für nicht weitreichend genug.

In ganz Deutschland liegt das Verhältnis bei 54 zu 27 und 18 Prozent. Heißt: In MV ist die Akzeptanz insgesamt deutlich höher. Forsa hat dafür im Zeitraum vom 12. bis 15. Januar landesweit 1002 Bürger befragt. Die Fehlertoleranz liege bei +/- 3 Prozentpunkten.

Auffällig: Mehr Menschen in Mecklenburg als Vorpommern befürworten die harten Corona-Regeln, bei Frauen ist der Anteil höher als bei Männern.

Schwesig : Die meisten Menschen verstehen die Notwendigkeit

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) sieht ihre Corona-Politik bestätigt. „Die Zahlen zeigen, dass die meisten Menschen in MV verstehen, dass wir in diesen Zeiten besondere Schutzmaßnahmen brauchen. Dafür bin ich sehr dankbar.“ Dies sollte auch so bleiben. Ziel sei es, „dass alle, die an Corona schwer erkranken, auch wirklich die notwendige medizinische Hilfe bekommen“.

Auch in der Wirtschaft sei die Akzeptanz zu bisherigen Corona-Regeln hoch, erklärt Lars Schwarz, Präsident der Vereinigung der Unternehmensverbände MV. Doch jetzt sei der Punkt erreicht, da sich das Blatt wenden könnte. Schwarz warnt vor einem „Überbietungswettbewerb“ neuer Regeln. „Man muss neue Verschärfungen gut erklären.“

Ab 60 Jahre wollen sich drei von vier Befragten impfen lassen

Ebenfalls hoch ist in MV offenbar die Impfbereitschaft im Zusammenhang mit Corona. 62 Prozent der Befragten, also fast zwei Drittel, sagen: Ja, ich würde mich impfen lassen, sobald die Möglichkeit dazu besteht. 23 Prozent wollen lieber abwarten. Nur neun Prozent erklären: Eine Impfung kommt für sie nicht in Frage.

Damit liegt die Bereitschaft zur Impfung im Nordosten höher als deutschlandweit. Hier erklären derzeit 57 Prozent, schnellstmöglich von der Chance Gebrauch machen zu wollen.

Auffällig: Je älter Menschen in MV sind, desto mehr hoffen sie auf die Spritze. In der Altersgruppe 60 plus wollen sich 73 Prozent schnell impfen lassen, bei 18- bis 28-Jährigen sind es 50 Prozent.

Auch das begrüßt Schwesig. „Unser Ziel muss es sein, dass alle, die sich impfen lassen wollen, das auch möglichst bald tun können.“

Impfgegner gibt es in MV laut Umfrage vor allem bei AfD-Anhängern: 39 Prozent von diesen wollen sich nicht impfen lassen, 32 Prozent ja. Bei Anhängern von SPD, CDU, Linken und Grünen liegt die Zustimmung dagegen bei rund 80 Prozent. Ausreißer: Bei FDP-Anhängern halten sich Befürworter und jene, die länger mit der Impfung warten wollen, in etwa die Waage.

„Sehr positiv“ bewertet Prof. Emil Reisinger, Infektiologe an der Universität Rostock, die Impfbereitschaft. Bei älteren Menschen in Pflegeheimen liege sie nach seiner Erfahrung gar bei bis zu 100 Prozent. „Ich hoffe, dass wir bald mehr Impfstoff bekommen“, so Reisinger.

