Rostock

Das Europaparlament fordert den Baustopp der umstrittenen Erdgaspipeline Nord Stream 2 – in MV dagegen sieht eine klare Mehrheit die Leitung als einen Garanten zur Sicherstellung der Energieversorgung. Dies ist das Ergebnis einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag der OSTSEE-ZEITUNG.

Zuspruch für die Pipeline vor allem in Vorpommern

71 Prozent der Befragten halten die Erdgaspipeline Nord Stream 2 zur Sicherstellung der Energieversorgung für sehr wichtig (34 Prozent) oder wichtig (37 Prozent). 22 Prozent sagen: nicht so wichtig/unwichtig. Der Zuspruch ist in Vorpommern (76 Prozent) stärker als in Mecklenburg (69). Am deutlichsten sprechen sich SPD-Anhänger für den Bau der Pipeline aus: 88 Prozent. Eine Mehrheit der Grünen-Anhänger dagegen (52 Prozent) ist gegen das Projekt.

Anzeige

Europa brauche Nord Stream 2 nicht, erklärt Claudia Müller (Grüne). Nach Berechnungen der Europäischen Kommission verringere sich der Energieverbrauch in Europa in kommenden Jahren deutlich. Kim Detloff, Naturschutzbund Deutschland, warnt vor „Schreckensszenarien“, die suggerierten, ohne die Pipeline ginge bald das Licht aus. „ Nord Stream 2 hat eine Laufzeit von 30 bis 50 Jahren, doch in weniger als 20 Jahren wollen wir weg sein vom Gas“, so Detloff. Ein neues Gutachten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsförderung zeige, dass der Neubau das Erreichen von Klimazielen sogar gefährde.

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) sieht das Umfrageergebnis positiv: „ Deutschland steigt richtigerweise aus Atomkraft und Kohleenergie aus. Dann brauchen wir neben dem Ausbau der erneuerbaren Energien auch Gas als Übergangstechnologie.“

Mehr zum Thema:

Im Streit um die Notwendigkeit von Erdgas für die Zukunft ist das Ergebnis der Forsa-Umfrage noch deutlicher. Über drei Viertel (78 Prozent) der Befragten meinen, dass man Erdgas auf absehbare Zeit benötigen wird, um eine sichere und bezahlbare Energieversorgung zu gewährleisten. 16 Prozent sind gegenteiliger Meinung. Rest: „weiß nicht“.

Schwesig sieht die Zahlen als „Rückendeckung für die Klimapolitik des Landes“. Wichtig sei eine sichere und bezahlbare Energieversorgung. Müller (Grüne) hält dagegen: „ Erdgas wird für einige Jahre noch gebraucht, damit wir endlich komplett aus der Atom- und Kohlestromerzeugung aussteigen können. Aber der Erdgasbedarf der EU wird in den nächsten Jahren deutlich sinken, wenn der Ausbau der erneuerbaren Energien so vorangetrieben wird wie geplant.“

Bereitschaft zu höheren Energiepreisen für Klimaschutz wächst

Wie wichtig aber ist Klimaschutz für den Einzelnen? Laut Umfrage wächst die Bereitschaft von Menschen in MV, für den Klimaschutz selbst höhere Kosten zu tragen. 38 Prozent der Befragten wären grundsätzlich bereit, mehr Kosten für Benzin, Diesel und Heizung zu tragen, wenn dies zu mehr Klimaschutz beiträgt. 2020 waren es noch 34 Prozent. Im Gegenzug sagen aber 57 Prozent, dass sie keine höheren Kosten tragen wollen (2020: 63 Prozent).

Datengrundlage der Umfrage Im Auftrag der OZ hat das Meinungsforschungsinstitut Forsa ein repräsentative Befragung unter der Bevölkerung in MV durchgeführt. 1002, nach einem Zufallsverfahren ausgewählte, wahlberechtigte Menschen wurden befragt.

Von Frank Pubantz