Rostock

Angesichts wieder steigender Corona-Infektionszahlen und erster Fälle an den gerade wieder eröffneten Schulen gewinnt die Debatte um das weitere Vorgehen angesichts der Pandemie an Schärfe. Nach den Fällen in Ludwigslust, Graal-Müritz und Rostock werden die Forderungen nach flächendeckenden verbindlichen Tests für Schüler lauter. Erste Schulen, darunter das Gymnasium in Neustrelitz und die Don-Bosco-Schule in Rostock, testen bereits zweimal wöchentlich – allerdings bislang freiwillig.

In einer Umfrage unter Lesern der OSTSEE-ZEITUNG gibt es keine Mehrheit für Pflicht-Test: Knapp 58 Prozent der mehr als 1000 Teilnehmer lehnen ein solches Vorgehen ab; nur 40 Prozent wären dafür. Zwei Prozent der Befragten hatten keine klare Meinung.

Anzeige

Was meinen Sie: Sollen alle Schüler in MV regelmäßig zum Corona-Test? Hier geht es zur Umfrage!

Von OZ