Rostock

Sechs Monate nach der jüngsten Landtagswahl hat die Partei von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig in der Wählergunst an Zustimmung eingebüßt. Die SPD verliert deutlich, CDU und Linke legen zu. AfD, Grüne und FDP können ihr Wählerpotenzial in etwa halten. Das ist das Ergebnis einer Forsa-Umfrage im Auftrag der OSTSEE-ZEITUNG.

Wäre jetzt Landtagswahl, käme die SPD auf 34 Prozent der Stimmen – ein Minus von 5,6 Prozentpunkten gegenüber der Wahl im September 2021. Die CDU legt zu auf 16 Prozent (+2,7), gleichauf die AfD mit 16 Prozent (-0,7). Die Linken als Teil der rot-roten Regierung legen wieder zu – auf 12 Prozent (+2,1). Grüne und FDP, seit Herbst wieder im Landtag, stabilisieren ihre Zustimmungswerte: 7 (+0,7) und 5 (-0,8) Prozent. Sonstige Parteien: 10 Prozent (+1,6). Forsa hat in der Zeit vom 14. bis 18. März 1001 Wahlberechtigte in MV befragt – repräsentativ.

Das sagen SPD, Linke und CDU zu den Ergebnissen

wohl auch weil Schwesig seit Längerem ausfällt

Die Sicht der Parteien ist verschieden. „Das ist ein guter Start in die neue Wahlperiode“, sagt SPD-Generalsekretär Julian Barlen. Man sei „klar stärkste Kraft“. Trotz Corona, Werften-Insolvenz oder steigenden Energiepreisen. Einen Aufwärtstrend sieht CDU-Landeschef Eckhardt Rehberg für seine Partei. Die CDU habe „ihre Rolle in der Opposition gut angenommen“. Peter Ritter (Linke) freut sich über den Zuwachs seiner Partei. „Es wird deutlich, dass der von manchen herbeigeredete Verlust an Wahrnehmbarkeit eben nicht Realität ist.“

Die Umfrage Das Meinungsforschungsinstitut Forsa hat im Auftrag der OSTSEE-ZEITUNG vom 14. bis 18. März insgesamt 1001 wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger in MV mittels computergestützten Telefoninterviews befragt. Die Ergebnisse seien auf die gesamte wahlberechtigte Bevölkerung übertragbar. Die Fehlertoleranz wird mit +/- 3 Prozentpunkten angegeben.

Das sagen AfD und FDP zu ihren Ergebnissen

Leif-Erik Holm (AfD) beschreibt „einen Absturz der Schwesig-SPD“. Die Regierungschefin habe viele Wähler enttäuscht, aber Probleme nicht gelöst. „Die AfD hält sich konstant.“ Die FDP sieht für sich ein „stabiles Ergebnis, das wir aber unbedingt ausbauen wollten“, so Landeschef René Domke. Dazu wolle die Fraktion im Landtag eine „ordnende und aufklärerische Rolle“ einnehmen. Die Grünen jubeln über den Zuwachs. Dies zeige, dass ihre Fraktion „mit klarer und deutlicher Stimme spricht“, so Weike Bandlow. Die SPD dagegen bekomme die „Quittung für die falsch ausgerichtete Energiepolitik“.

Im Falle einer Bundestagswahl bliebe die SPD in MV klar an der Spitze. Sie kommt laut Umfrage auf 29 Prozent (-0,1). Die CDU legt deutlich zu auf 21 Prozent (+3,6). Die AfD kommt auf 16 (-2,0), die Linke auf 10 (-1,1), die Grünen auf 9 (+1,2), die FDP auf 6 Prozent (-2,2). Sonstige: 9 (-0,6).

Politiker-Zitate Leif-Erik Holm (AfD): „Schwesig ist eine Schönwetter-Ministerpräsidentin. Sobald der Wind etwas rauer wird, duckt sie sich weg und ist kaum noch zu sehen. Und momentan herrscht ziemlich viel Wind. Corona-Maßnahmen, Ukraine-Krieg, explodierende Energie- und Spritpreise, steigende Inflation, die nächste Flüchtlingswelle. Von Schwesig ist bei all diesen Problemen nicht viel zu hören. Führung in Krisenzeiten geht anders.“ Eckhardt Rehberg (CDU): „Die rot-rote Koalition zeigt abermals, dass sie keine Zukunftskoalition für Mecklenburg-Vorpommern ist. Die ersten 100 Tage waren geprägt von einem Zick-Zack Kurs im Hinblick auf die Corona-Pandemie und einer unglaubwürdigen Politik in Bezug auf den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine.“ Weike Bandlow (Grüne): „Getreu dem Motto: ,Wer nichts macht, kann auch nichts falsch machen’ agiert die Landesregierung in dieser für uns allen schwierigen Zeit. Diese Taktik geht aber zusehends nicht mehr auf. Die Landesregierung muss nun zeigen, dass sie handlungsfähig ist. Nur weil Schulen für sicher erklärt werden, ist die Pandemie nicht beendet.“ René Domke (FDP): „Die SPD ist mit einer überpräsenten Kandidatin angetreten. In der Krise war starke Führung von vielen Bürgerinnen und Bürgern gewollt. Nun beim langsamen Auslaufen der pandemischen Krisenlage hinterfragen immer mehr Menschen das Regierungshandeln. Hinzu kommt eine unrühmliche Rolle hinsichtlich der Stärkung russischer Interessen.“

Schwesig selbst verliert in der Wählergunst. 60 Prozent der Befragten geben an, mit ihrer Arbeit zufrieden zu sein. Anfang 2021 waren es noch 68 Prozent. Politologe Muno hält dies immer noch für einen „sehr guten Wert“.

Von Frank Pubantz