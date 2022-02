Rostock

Jetzt kommen noch mehr Lockerungen in Mecklenburg-Vorpommern: Zum 20. März sollen im Land einschneidende Corona-Regeln fallen. In einzelnen Schritten soll nach und nach geöffnet werden. Zunächst werden die Kontaktregeln für private Treffen gelockert – das soll ab Ende nächster Woche in MV gelten.

Ab dem 4. März dürfen auch Ungeimpfte wieder in Restaurants und Hotels – aus 2G plus wird also 3G. Die Regierungschefs von Bund und Ländern wollen sich am Mittwoch auf einen Fahrplan einigen.

Die OSTSEE-ZEITUNG hat in einer Umfrage ihre Leserinnen und Leser gefragt, wie sie der Aufhebung der Corona-Regeln gegenüberstehen. Die Mehrheit befürwortet die Abschaffung der Maßnahmen zum 20. März: 212 der 266 Umfragen-Teilnehmer (79,7 Prozent) befürworten die Entscheidung der Landesregierung.

Allerdings ist knapp ein Fünftel anderer Meinung: 52 Leserinnen und Leser (19,5 Prozent) halten nichts von der Aufhebung der Corona-Regeln zum 20. März. Zwei Teilnehmer waren sich nicht sicher, wie sie der Nachricht aus Schwerin gegenüberstehen: 0,8 Prozent hat mit „Ich weiß nicht“ abgestimmt.

Was denken Sie? Sollten die Corona-Maßnahmen zum „Tag der Freiheit“ am 20. März fallen? Stimmen Sie noch bis zum 21. Februar hier ab!

Von jk