Rostock

Seine Kinder in einem Sportverein anzumelden kann in MV zu einer teuren Angelegenheit werden. 120 Euro pro Jahr für die Mitgliedschaft in einem Doberaner Fußballverein, 192 Euro für Jugend-Handball auf Usedom und sogar 240 Euro, um in einem Rostocker Club schwimmen zu dürfen – viele Familien stellt das vor finanzielle Herausforderungen.

Ein Grund: Städte und Gemeinden verlangen von den Clubs immer höhere Gebühren, damit die Freizeitsportler Sportplätze, Turn- und Schwimmhallen nutzen dürfen. Doch dagegen regt sich Widerstand: Sowohl der Landesjugendring als auch der Stadtelternrat in Rostock fordern jetzt, dass alle Sportstätten im Land für Kinder wieder kostenlos sein müssen.

„Es gibt viele Familien, die sich eine Mitgliedschaft im Sportverein für ihre Kinder nicht mehr leisten können“, sagt die Vorsitzende des Stadtelternrates in Rostock, Anja Ritter. „Für alle mit kleinem Einkommen sind 200 Euro viel Geld. Es könnte günstiger sein, wenn die Kommunen nicht noch Geld dafür verlangen würden, dass Kinder Sport treiben“, so Ritter. „Für Kinder und Jugendliche müssen die Nutzungsgebühren wegfallen.“

Stimmen Sie ab: Sollen Sporthallen- und plätze für Kinder kostenlos sein?

Mehr zum Thema:

Spielstätte für Rostocker Griffins geplant: Neues Nest der Greifen liegt in Marienehe

Stralsunder Bürgerschaft lässt großen Turnhallen-Neubau prüfen

Von OZ