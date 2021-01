Rostock

Das Mobilfunknetz bleibt Sorgenkind vieler Menschen in MV. Laut einer Forsa-Umfrage für die OZ sind zwei Drittel der Befragten der Auffassung, dass der Ausbau des Mobilfunknetzes zügig und umfassend vorangehen müsse. 66 Prozent finden dies sehr wichtig, weitere 29 Prozent wichtig. Nur 5 Prozent finden, das Thema sei nachrangig zu behandeln. Interessant: Vor allem Befragte ab 60 wollen ein besseres Mobilfunknetz im Nordosten haben: 71 Prozent finden das sehr wichtig, 25 Prozent wichtig.

Für bessere Bezahlung von Lehrern, um dem Lehrermangel zu begegnen, setzt sich eine Mehrheit ein. 46 Prozent der Befragten sagen, dies sei sehr wichtig, weitere 38 Prozent halten es für wichtig. Nicht so wichtig/unwichtig: 15 Prozent. Das deckt sich in etwa mit Umfragewerten der Vorjahre. Auffällig: Frauen setzen sich mehr als Männer dafür ein, dass Lehrer besser bezahlt werden. Nach Parteipräferenz sortiert, sind es vor allem Anhänger der Linke und FDP, die dies fordern.

Mehr Polizisten im Kampf gegen Rechtsextremismus ?

Der Kampf gegen Rechtsextremismus und rechtsextreme Gewalt hat für viele Menschen in MV weiterhin eine große Bedeutung. Dass mehr Polizisten eingestellt werden, um Rechtsextremisten zu bekämpfen, stufen 45 Prozent der Befragten als sehr wichtig ein, weitere 38 Prozent als wichtig. Nicht so wichtig/unwichtig: 16 Prozent. Wähler von SPD und CDU sprechen sich am meisten für mehr Polizei in diesem Bereich aus. Dagegen halten 68 Prozent der AfD-Wähler mehr Beamte im Kampf gegen Rechtsextremismus für weniger bedeutsam.

Von Frank Pubantz