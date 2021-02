Rostock

Der Impfstoff Astrazeneca hat in den letzten Tagen mehrere Negativschlagzeilen gemacht. Zum einen berichten viele Menschen, die den Impfstoff verabreicht bekommen haben, über Impfreaktionen mit Fieber. Auch wurden in dieser Woche ganze Chargen des Impfstoffes bei dem Transport offenbar zu kalt gelagert. Betroffen waren 7200 Impfdosen, von denen schon zahlreiche verimpft wurden. Auch ist unklar, ob schon die erste Lieferung am Donnerstag, den 11. November, zu kühl gelagert wurde.

Viele Menschen sind misstrauisch gegenüber dem Impfstoff, doch MV möchte weiter daran festhalten. MVs Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) hat dafür Gründe: „Nach unseren bisherigen Erkenntnissen hat die vorsorgliche Unterbrechung der Impfungen nichts mit der generellen Qualität des Impfstoffes zu tun. Deshalb werden wir sobald wie möglich die Impfungen fortsetzen.“ Doch durch die Negativschlagzeilen könnten die Menschen in MV an der Qualität des Impfstoffes zweifeln, deswegen haben wir unsere Leser gefragt, ob sie sich mit dem Impfstoff von Astrazeneca impfen lassen würden.

69,4 Prozent (421 Personen) der Umfrageteilnehmer haben mit „Nein“ gestimmt und würden sich somit nicht mit dem Impfstoff von Astrazeneca impfen lassen. Den Impfstoff würden sich 24,9 Prozent (151 Personen) der Umfrageteilnehmer verabreichen lassen. 5,8 Prozent der Teilnehmenden haben mit „Ich weiß nicht“ gestimmt. An der Umfrage haben 607 Personen teilgenommen. (Stand: Donnerstag, 13 Uhr)

Was würden Sie sagen? Würden Sie sich mit Astrazeneca impfen lassen? Nehmen auch Sie noch an der Umfrage teil. Die Umfrage stellt ein Stimmungsbild dar und ist nicht repräsentativ.

Von OZ