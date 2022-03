Rostock

Gespaltenes Land: In Mecklenburg-Vorpommern sollen nach dem Willen der Landesregierung kündigt auf dreimal so großen Flächen Windräder stehen wie bisher. Das findet in etwa die Hälfte der Bevölkerung gut, die andere Hälfte nicht.

Auf zwei Prozent der Landesfläche sollen die Windkrafteignungsflächen in MV vergrößert werden, hat Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) bestätigt, um die Energiewende voranzutreiben. 0,7 Prozent sind es derzeit. Heißt: Der Ausbau müsste flächenmäßig verdreifacht werden. Richtig finden das 49 Prozent der Befragten einer Forsa-Umfrage für die OZ. 45 Prozent sagen dagegen, nein, das sei nicht richtig. Rest: „weiß nicht“.

Quelle: OZ/Laura Korpal

Unterschiedlich fällt das Urteil in den beiden Landesteilen aus. Während in Mecklenburg 50 Prozent für eine Verdreifachung der Windkraftflächen plädieren (44 dagegen), ist das Ergebnis in Vorpommern ausgeglichen: Je 48 Prozent der Befragten im Landesosten sind dafür oder dagegen.

Junge Wähler zwischen 18 und 29 befürworten mehrheitlich den massiven Windkraftausbau: 52 zu 15 Prozent. Bei Älteren dagegen kippt die Zustimmung. Von den 45- bis 59-Jährigen etwa sind 55 Prozent gegen eine Verdreifachung der Windkraftflächen in MV. Nach Anhängern von Parteien betrachtet ergibt sich folgendes Bild: Wähler von Grünen, SPD, FDP und Linken sind mehrheitlich für mehr Windkraftflächen, die von CDU und AfD mehrheitlich dagegen.

Für Norbert Schumacher von der Bürgerinitiative „Freier Horizont“ steht fest: Die Zustimmung zu mehr Windrädern komme „aus den Städten“. Von dort, „wo niemand die Auswirkungen der Windräder spürt“. Dennoch sei der Windkraftausbau aus seiner Sicht der falsche Weg – und löse schon gar nicht das Energieproblem bei einem etwaigen Wegfall russischen Gases. Schumacher plädiert für die längere Nutzung von Kernenergie. Schließlich habe die EU diese als klimafreundlich eingestuft.

Kaum neue Windkraftanlagen in MV 2021

MV lag zuletzt beim Windkraftausbau im Tiefschlaf. 2021 kamen nur 19 neue Anlagen hinzu, 18 alte wurden dagegen abgebaut. Seit Jahren stagniert der Ausbau – aktuell sind es immer noch weniger als 2000 Anlagen. Wirtschaftsminister Meyer hat angekündigt, die Hemmnisse wie zu lange Genehmigungsverfahren zu beseitigen.

Vertreter der Windkraftbranche fordern Tempo beim Windkraftausbau. „Wir brauchen dringend die zwei Prozent“, sagte Johann-Georg Jaeger, Landesverband für erneuerbare Energien. Andreas Jesse, Bundesverband Windenergie in MV, fordert ein Beschleunigungsgesetz in MV, damit schnelle Anlagen genehmigt werden. „Ministerpräsidentin Schwesig muss sich zu Energiefragen bekennen. Zwei Prozent Fläche sind das Minimum.“

Minister Meyer lässt sein Bekenntnis zum Zwei-Prozent-Ziel bekräftigen. „Wie viel Fläche letztlich in MV für Windkraft an Land vorgesehen werden muss, muss im Rahmen des kommenden Wind-an-Land-Gesetzes geklärt werden“, so eine Sprecherin.

Von Frank Pubantz