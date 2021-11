Rostock

Viele Bürger in MV sind aufgrund der 2G-Plus-Regelung auf einen negativen Corona-Test angewiesen. Doch diesen überhaupt zu bekommen, ist gar nicht so einfach – denn die Testmöglichkeiten sind aufgrund der hohen Nachfrage begrenzt.

Die OZ wollte in einer Online-Umfrage von ihren Lesern wissen, wie sie die Testinfrastruktur zum Start von 2G plus in MV bewerten. So haben die Teilnehmer geantwortet.

OZ-Lesermeinung geht vor allem in eine Richtung

Insgesamt haben an der Umfrage 458 Leser teilgenommen. Davon glauben zehn (2,2 Prozent), dass die Infrastruktur des Testzentren im Land sehr gut ist. Acht Teilnehmer (1,7 Prozent) bewerten das Testangebot als gut. 27 Leser – 5,9 Prozent – hingegen sind nicht ganz überzeugt und halten die Testinfrastruktur für mittelmäßig.

Etwa ein Viertel, 114 Teilnehmer, ist weniger zufrieden und bewerten die das Testangebot in MV mit „schlecht“. Doch die mit Abstand meisten OZ-Leser sind davon überzeugt, dass die Testinfrastruktur in MV ungenügend sei. Mit 65,3 Prozent (299 Teilnehmer) ist mehr als die Hälfte unzufrieden mit dem derzeitigen Testangebot im Land.

Teilen Sie diese Auffassung oder sind Sie zufrieden mit der Anzahl an Testmöglichkeiten? Hier können Sie weiter abstimmen.

Von OZ