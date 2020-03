OZ-Video: Die Top-Übungen des Rostocker Fitness-Coachs Meikel Ahrens für zu Hause

Rostock

Auch in Zeiten der Corona-Krise Sport treiben? Das geht! Für ein gelungenes Work-Out muss man die eigenen vier Wände nicht unbedingt verlassen. In „Fit durch die Krise“ erklären Sportler aus MV Übungen, die Sie auch bequem zu Hause nachmachen können.

In Teil zwei der Serie stellt Fitnesstrainer Meikel Ahrens vom Clever-Fit-Studio in Rostock Mitte sein Programm vor. Der 30-Jährige empfiehlt, jede seiner drei ausgewählten Übungen in jeweils fünf Runden mit einer Belastungszeit von 40 Sekunden – mit zwischenzeitlicher Pause von 20 Sekunden – durchzuführen. Hierbei handelt es sich um ein intensives Intervalltraining.

Plank to push up

„In erster Linie werden die Bauchmuskeln sowie die Stabilität im Rumpf beansprucht. Als Ausgangsposition werden Unterarme und die Knie auf dem Boden positioniert. Die Ellenbogen sollten sich unter den Schultern befinden. Zudem Beine rausstrecken und Hüfte oben halten.

Wichtig: Die Spannung im gesamten Körper aufrechterhalten. Zur Ausführung: Zunächst einen Arm nach oben drücken, den anderen nachziehen. Anschließend mit beiden Armen wie beim Liegestütz vom Boden abstützen. Als Kombination baue ich noch eine Liegestütz ein und kehre danach kontrolliert in die Ausgangsposition zurück.

Achten Sie darauf, die Balance mit einem ausgestrecktem Arm zu halten und den anderen Unterarm nach unten abzulegen. Danach wird der zweite Arm abgelegt.““

Fitnesstrainer Meikel Ahrens vom Clever Fit Rostock Mitte hat beim Plank to push up noch eine Liegestütz zwischendurch eingebaut. Quelle: privat

Burpees

„Für diese Übung gibt es mehrere Varianten. Ich habe mich für die Ausführung entschieden, wo ich meinen kompletten Körper auf den Boden setze. Man sollte mit geradem Rücken aufrecht und mit den Füßen hüftbreit voneinander stehen. Die Arme werden lang nach oben gestreckt.

Los geht’s mit Knie beugen und in die Hocke gehen – in einer Bewegung. Anschließend die Hände auf dem Boden absetzen und in Liegestützposition gehen, indem die Beine nach hinten ausgestreckt werden.

Danach einen Liegestütz machen, Beine heranziehen und danach so hoch wie möglich springen. Mit beiden Füßen kommt man anschließend auf den Boden auf und geht in die Ausgangsposition zurück. Wichtig: Rücken geraden halten, die Hüfte nicht absinken und die Ellenbogen nah am Körper lassen.“

,Bei den Burpees gibt es mehrere Varianten der Ausführung. Meikel Ahrens hat sich für die Variante entschieden, seinen kompletten Körper zu beanspruchen. Hier werden vor allem Beinbeuger, Beinstrecker, breiter Rückenmuskel, Rückenstrecker, Brustmuskulatur, Deltamuskel, Gesäßmuskulatur, Kapuzenmuskulatur, Rotorenmanschette, Trizeps und Wadenmuskulatur trainiert. Quelle: privat

Jump Lunges

„Vor allem die Oberschenkel- und Hüftmuskulatur wird mit den Jump Lunges ordentlich gefordert. Die Übung kann vor- wie rückwärts durchgeführt werden.

In der Ausgangsposition werden die Beine so gebeugt, dass sie beide einen rechten Winkel ergeben. Zunächst wird sich explosionsartig von unten herab abgedrückt. Anschließend landet man in der tiefen Ausgangsposition. Die Landung nach dem Sprung muss kontrolliert und weich erfolgen, um direkt danach zur nächsten Ausführung ansetzen zu können.“

Bei den Jump Lunges empfiehlt Meikel Ahrens eine weiche Landung nach dem Sprung, um direkt danach die nächste Ausführung machen zu können. Quelle: privat

Mehr erfahren:

Von Johannes Weber