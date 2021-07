Corona hat gezeigt: Im Bildungssystem in MV ist so einiges im Argen. Da ist es nicht verwunderlich, dass die Wähler im Land dem Thema oberste Priorität einräumen. Fast ein Viertel fordert in einer Umfrage von Infratest Dimap im Auftrag von OZ, NDR und SVZ, dass in diesem Bereich die Probleme am dringendsten behoben werden müssen.