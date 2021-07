Schwerin

SPD und CDU legen zu, die Grünen stürzen ab und bei den anderen Parteien ändert sich nicht viel: Das sagt die aktuelle Umfrage von Infratest Dimap zur Landtagswahl in MV am 26. September. Die Politiker der einzelnen Parteien ziehen daraus ganz unterschiedliche Schlüsse:

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sagt: „Ich freue mich, dass die SPD in Mecklenburg-Vorpommern weiter auf dem ersten Platz liegt und seit der letzten Umfrage dazugewonnen hat. Sehr positiv ist auch die hohe Zufriedenheit mit der Arbeit der Landesregierung. Das zeigt, dass es uns gelungen ist, das Land bisher gut durch die Corona-Pandemie zu bringen. Es hat sich als richtig herausgestellt, im Sturm standhaft zu bleiben.“

CDU-Generalsekretär Wolfgang Waldmüller meint: „Das Rennen ist knapp: Ob es für Rot-Rot-Grün reicht oder nicht, werden wir erst am Wahltag sehen. Für die CDU sind 23 Prozent noch kein zufriedenstellendes Ergebnis, aber die Richtung stimmt: Wir wollen wieder stärkste politische Kraft in MV werden. Die wichtigsten Themen sind Bildung, Arbeitsplätze und Wirtschaft. In den kommenden Wochen werden wir durchs Land touren und mit den Menschen über diese Themen sprechen. Ich bin optimistisch.“

Die Grünen-Landesvorsitzende Weike Bandlow lässt sich scheinbar nicht von den schlechten Zahlen beirren: „Wir kämpfen für starke Grüne im Schweriner Landtag. Wir haben seit Jahren ein stetiges Mitgliederwachstum und bekommen viel Zuspruch. Wir sprechen weiter mit den Menschen in unserem Land und wollen gemeinsam mit ihnen MV gestalten.“ Die Themen der Zukunft könnten nur mit grünen Lösungen angegangen werden, so Bandlow.

„Dass unsere Zustimmungswerte sehr stabil sind, ist keine Selbstverständlichkeit, sondern Ausdruck dessen, dass wir konstant und konsequent arbeiten“, sagt die Spitzenkandidatin der Linken, Simone Oldenburg. „Wir wollen, dass MV nicht nur das schönste Bundesland und das Urlaubsland Nummer eins ist, sondern auch ein Land, in dem die Frauen, Männer, Kinder und Jugendlichen gut lernen, arbeiten und leben können.“

Auch der FDP-Spitzenkandidat René Domke zeigt sich einigermaßen zufrieden: „Die Umfragewerte für die FDP verstetigen sich und wir haben bereits etwas zugelegt. Damit wird deutlich, dass die Wählerinnen und Wähler in MV eine liberale Stimme im Landtag möchten, die Themengebiete besetzt, die bisher nicht besetzt waren.“ Die FDP wolle bei Wirtschaft und Beschäftigung, in der Bildung und bei Breitbandausbau und Mobilfunkabdeckung anpacken, so Domke.

Der AfD-Landesvorsitzende Leif-Erik Holm meint: „Die Umfragewerte schwanken derzeit zwar sehr stark, aber die Wasserstandsmeldung zeigt, dass wir noch viel Überzeugungsarbeit im Wahlkampf leisten müssen. Und das werden wir tun. Die Bürger können auf eine zuverlässige bürgerlich-konservative Kraft bauen.“ Zum Absturz der Grünen sagt Holm: „Erfreulich ist, dass der grünen Blase deutlich das CO2 entweicht. Offensichtlich erkennen immer mehr Bürger, dass die ökosozialistische Baerbock-Träumerei ein kompletter Irrweg ist.“

Von Axel Büssem