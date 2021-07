Schwerin

Gut zwei Monate vor der Landtagswahl hat die SPD in Mecklenburg-Vorpommern ihren Negativtrend gestoppt: In der jüngsten Umfrage von Infratest Dimap im Auftrag von NDR, OSTSEE-ZEITUNG und Schweriner Volkszeitung kommen die Sozialdemokraten auf 27 Prozent (Mai: 23 Prozent) und sind damit wieder klar stärkste Partei. Einen regelrechten Absturz erleben dagegen die Grünen: Sie kommen nur noch auf 7 Prozent – halb so viel wie noch vor zwei Monaten. Insgesamt waren vom 8. bis 13. Juli 1159 Menschen in MV befragt worden.

Die CDU konnte um zwei Prozentpunkte auf 23 Prozent zulegen. Damit hätte die aktuelle rot-schwarze Regierungskoalition wieder eine Mehrheit. Die AfD würden 16 Prozent der Befragten wählen (-1). Die Linke kommt auf 12 Prozent (+1), die FDP liegt bei 7 Prozent (+1). Die sonstigen Parteien teilen sich nach wie vor 8 Prozent der Stimmen.

Ministerpräsidentin und SPD-Spitzenkandidatin Manuela Schwesig meinte: „Ich freue mich, dass die SPD in MV weiter auf dem ersten Platz liegt und seit der letzten Umfrage dazugewonnen hat. Es hat sich als richtig herausgestellt, im Sturm standhaft zu bleiben.“ CDU-Generalsekretär Wolfgang Waldmüller meinte, 23 Prozent seien noch kein zufriedenstellendes Ergebnis, „aber die Richtung stimmt: Wir wollen wieder stärkste politische Kraft in MV werden.“

Bei der Bundestagswahl wäre CDU mit Abstand stärkste Partei

Bei der ebenfalls für den 26. September angesetzten Bundestagswahl würde das wohl auch klappen: Hier wäre die CDU laut Umfrage mit 30 Prozent klar die stärkste Partei und könnte im Vergleich zum Mai satte 7 Prozentpunkte zulegen. Die SPD verliert dagegen einen Punkt und kommt nur noch auf 17 Prozent. Sie würde sich somit ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der AfD um Platz zwei liefern.

Ministerpräsidentin Schwesig ist nach einem Einbruch im Mai wieder beliebter geworden: 67 Prozent zeigten sich zufrieden oder sehr zufrieden mit Schwesigs Arbeit (+10). Ihr schärfster Konkurrent, CDU-Spitzenkandidat und Landesvorsitzender Michael Sack, kommt dagegen nur auf 21 Prozent Zustimmung. Allerdings geben auch immer noch 43 Prozent der Befragten an, ihn nicht zu kennen.

11 Prozent wollen einen AfD-Politiker als Ministerpräsidenten

Auf die Frage, welche Partei die künftige Landesregierung anführen soll, nannten 43 Prozent der Befragten die SPD, 26 Prozent würden einen CDU-Ministerpräsidenten bevorzugen und 11 Prozent wollen die AfD an der Macht sehen.

Die Teilnehmer wurden auch gefragt, in welchen Bereichen in MV Probleme am dringendsten gelöst werden müssten. Mit 23 Prozent wurde dabei die Bildung am häufigsten genannt, gefolgt von der Arbeitslosigkeit (18) und Wirtschaft (16). Die Corona-Pandemie folgt mit 15 Prozent auf dem vierten Platz.

Andere Themen, die während der Hochphase des Corona-Lockdowns eine große Rolle gespielt hatten, landen weiter hinten: Die Probleme im Gesundheitswesen werden nur von 8 Prozent der Umfrageteilnehmer als besonders drängend empfunden, das Hinterherhinken in der Digitalisierung von 7 Prozent. Die Verschuldung stört nur ein Prozent der Befragten.

Von Axel Büssem