Rostock

Die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern öffnen auch in diesen schweren Zeiten ihre Herzen – und ihre Geldbeutel: Bei der Weihnachts-Spendenaktion „Helfen bringt Freude“ der OZ sind bis jetzt rund 250 000 Euro zusammengekommen. Vielen Dank schon jetzt an alle Spender!

In Grevesmühlen war der Spendenstand am Freitag bei 4908 Euro. Mit dem Geld werden die Fördervereine von neun Grundschulen in der Region und das Hospiz in Bernstorf unterstützt. Die Wismarer OZ-Leser helfen dem Verein „Licht am Horizont“. Der kümmert sich um Kinder aus finanzschwachen Familien und Wohngruppen, lädt sie zu Ausflügen ein, bezahlt ihnen Förderunterricht. Bislang sind 30 093 Euro eingegangen.

Die Lokalredaktion Bad Doberan sammelt für sieben Schulvereine in Bad Doberan, Kühlungsborn, Satow, Rethwisch und Neubukow. 8400 Euro liegen schon auf dem Spendenkonto. In Rostock wurde am Freitag die Grenze von 70 000 Euro geknackt. Hier soll das Geld an das Projekt „Tommy nicht allein“ gehen, das Kindern im Krankenhaus beisteht.

Klettergerüst in Ribnitz-Damgarten

Der aktuelle Zwischenstand in Ribnitz-Damgarten beträgt 14 604 Euro. Dort wird für den Heimattierhof in der Bernsteinstadt gesammelt. Dessen Spielplatz ist marode und musste gesperrt werden. Von dem Geld soll ein neues Klettergerüst gebaut werden. In Grimmen sind es bislang 7571,11 Euro. In diesem Jahr unterstützen die OZ-Leser die 1. Grimmener Stock-Car-Legion. Im „Hexenkessel“ sollen neue Räumlichkeiten für die Rennleitung und eine Küche entstehen.

Auf Rügen zeigt der Kontostand 25 662 Euro an. Die Endsumme wird in Spezialtherapien für schwer kranke Kinder auf der Insel investiert. Die Lokalredaktion Stralsund hat mit jetzt 44 119 Euro das selbst gesetzte Spendenziel von 40 000 Euro für einen neuen Kühltransporter für die Stralsunder Tafel bereits eine Woche vor Schluss der OZ-Weihnachtsaktion übertroffen. Aber mehr geht bekanntlich immer.

Eine Spende – zwei Gewinner

Die Lokalredaktion Greifswald sammelt in diesem Jahr für einen Kleinbus für die Tagesstelle des Kreisdiakonischen Werks Hier finden Menschen Hilfe, die durch das Netz der Gesellschaft gerutscht sind. Bisher wurden 22 931 Euro überwiesen. Auf Usedom waren es bis Freitag 17 995 Euro. Mit dem Geld werden unter dem Motto „(M)eine Spende: Zwei Gewinner“ Vereine unterstützt, die unter der Corona-Krise zu leiden hatten, weil sie nicht trainieren konnten. Zugleich wird Corona-Helfern, die in vorderster Front standen und stehen, Danke gesagt.

Von Axel Büssem