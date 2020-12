Heiligabend rückt immer näher und so endet auch das Weihnachtsspecial des OZ-Lokalhelden-Podcasts, in dem der Weihnachtsmann und die Märchentante des Rostocker Weihnachtsmarktes zu Gast sind. Hören Sie jetzt in die letzte Folge rein. Hier lüftet der Weihnachtsmann sein größtes Geheimnis.