OZ-Wetterexperte Eixmann: Darum ist es in MV gerade so kalt

Rostock

Die Eisheiligen machen ihrem Namen alle Ehre und lassen die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern noch einmal ordentlich bibbern. Während das Thermometer am Wochenende mancherorts noch mehr als 20 Grad angezeigt hat, zog am Montag wieder ein frischer Wind über das Land. Woher dieser kommt und wann es endlich wieder wärmer wird, erklärt OZ-Wetterexperte Ronald Eixmann.

Auslöser für den Temperatursturz auf rund zehn Grad ist laut Eixmann sehr kalte Luft aus dem Norden, die seit mehreren Tagen in Richtung Deutschland strömt. „Bodenfrost ist in den nächsten Tagen aber nur im Landesinneren nachts zu erwarten, an der Küste wärmt die Ostsee“, sagt der Wetterexperte.

Kälteeinbruch von Bauern gefürchtet

Die Eisheiligen beruhen auf der jahrhundertealten Beobachtung, dass Mitte Mai das Wetter oft noch einmal kalt wird. Sie heißen nach den Namenstagen von fünf katholischen Heiligen. Die letzte Eisheilige am kommenden Freitag ist Sophia von Rom, die „kalte Sophie“.

Vor allem bei Bauern waren die Eisheiligen früher gefürchtet. Die plötzlichen Kälteeinbrüche mit Frost waren besonders für junge Pflanzen eine Gefahr. „Nach den Eisheiligen ist laut der Bauernregel aber nicht mehr mit solchen Extremereignissen zu rechnen“, sagt Eixmann. Bis Mitte Juni steige die Sonne täglich höher, bis sie schließlich ihren Höchststand erreicht. Dabei erwärme sie die Luft zunehmend.

Und wann wird es in MV nun wieder wärmer? „Diese Woche steigen die Temperaturen nicht signifikant“, sagt Eixmann. Merklich wärmer werde es wahrscheinlich erst Anfang/Mitte nächster Woche, wenn der kalte Strom aus Norden gekappt wird. „Dann erwarten uns wieder frühsommerliche Temperaturen.“

Neuer Wetterexperte der OZ

Ronald Eixmann ist der neue Wetterexperte der OZ. Jeden Donnerstagmorgen stellt er bei OZ+ das Vier-Tage-Wetter für MV vor – übersichtlich aufgeschlüsselt nach Urlaubsregionen. Dazu gibt er Tipps, was man angesichts der Vorhersagen unternehmen kann, sowie Erklärungen zu meteorologischen Besonderheiten.

Ronald Eixmann ist der neue Wetterexperte der OZ. Quelle: Anke Kisters

Von Pauline Rabe