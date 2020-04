OZ klärt auf: Wie schützen Stoffmasken und wer produziert sie?

Rostock

Modischer Mundschutz aus Baumwolle wird in der Coronavirus-Pandemie weltweit immer populärer. Und auch in Mecklenburg-Vorpommern laufen schon die Nähmaschinen heiß: Vereine, Firmen, Gefängnisinsassen, Theaterwerkstätten und Hobbyschneider zwischen Grevesmühlen und Usedom fertigen für sich und andere seit Tagen bunte Masken.

Während die Bundesregierung eine Maskenpflicht ablehnt, haben Tschechien und Österreich sie bereits eingeführt. In Deutschland haben die Stadt Jena und der Landkreis Nordhausen ( Thüringen) die Schutzmasken-Pflicht eingeführt. Demnach müssen dort alle Bürger ab kommenden Montag im Einzelhandel und im Nahverkehr einen Mundschutz tragen – ab dem 13. April auch am Arbeitsplatz. Weil zertifizierte medizinische Masken wegen der Corona-Krise rar sind, hat die Jena dazu aufgerufen, selbst zu nähen. Zulässig seien aber auch Tücher oder Schals, wenn sie Nase und Mund bedecken.

Doch was bringen die selbstgenähte Masken wirklich? Wen schützt sie? Und wo werden sie tatsächlich eingesetzt? Die OZ hat die wichtigsten Fragen und Antworten zusammengefasst.

Bieten selbstgenähte Masken Schutz?

„Das Fortschreiten der Corona-Pandemie in Deutschland erfordert dringend weitergehenden Selbstschutz der gesamten Bevölkerung“, sagt Prof. Gustav Steinhoff, Chef der Herzchirurgie der Universitätsmedizin Rostock. Er ist überzeugt: Neben den Hygienemaßnahmen mit Hände- und Oberflächendesinfektion und Kontaktabstand von zwei Metern, sei vor allem das Tragen von Mundschutz in der Öffentlichkeit für alle Bürger notwendig.

Durch den Mundschutz und auch einen Augenschutz mit Brille könne eine Infektion durch Tröpfchenübertragung beim Sprechen vermieden werden. Deshalb sollte möglichst jeder sofort selbstgenähte Schutzmasken tragen. „Meine Frau hat mir aus meinem Oberhemd zwei Masken genäht, die ich täglich wechsle und in der Öffentlichkeit immer trage“, so der Arzt. „Man kann auch mit den Augen lächeln.“

Trägt einen selbstgenähten Mundschutz aus einem Oberhemd: Prof. Dr. med. Gustav Steinhoff, Direktor der Klinik und Poliklinik für Herzchirurgie der Universitätsmedizin Rostock. Quelle: privat

Der Virologe Christian Drosten hatte in seinem Podcast bei NDR ebenfalls eingeräumt, wenn jeder eine Maske trage, fange die Maßnahme an, sehr viel Sinn zu machen. Ein Mund-Nasen-Schutz oder eine andere Textilbarriere könne zum Schutz anderer Menschen sinnvoll sein, schreibt inzwischen auch das Robert Koch-Institut auf seiner Webseite.

Wer näht die Masken ?

Häftlinge nähen Atemschutzmasken zur Eindämmung des Coronavirus – diese frohe Nachricht ließ Justizministerin Katy Hoffmeister ( CDU) am Wochenende verbreiten. Zur Wahrheit gehört: Für diese Näharbeiten ist in den Haftanstalten offenbar nicht genügend Stoff vorhanden. Der Staat bittet deshalb um Stoff. Die Mitarbeiter der JVA Bützow sollen ihn liefern. Wer Stoff hat oder jemanden kennt, der solle sich melden, wendete sich Anstaltsleiter Frank Grotjohann an die Bediensteten.

Die Schneiderei des Mecklenburgischen Staatstheaters fertigt seit vergangener Woche Schutzmasken aus kochfestem Baumwollstoff. Auch die Schneiderinnen des Volkstheaters Rostock nähen im Homeoffice nun Atemschutzmasken. Sie stellen zuerst 350 Masken für das Medizinische Labor Rostock her. „Eine erfahrene Schneiderin benötigt für die Herstellung einer Maske etwa 20 bis 25 Minuten“, erläutert Jenny-Ellen Fischer, Leiterin der Kostümabteilung. Der große Zeitaufwand ist einer der Gründe, warum die Mitarbeiterinnen nicht jede Anfrage annehmen können: „Die Bitte des Labors liegt im Rahmen unserer Kapazitäten. Anschließend gehen unsere Masken dahin, wo sie dann am meisten gebraucht werden.“

Darüber hinaus gibt es zahlreiche private Initiativen in nahezu allen Orten entlang der Ostseeküste. In den vergangenen Tagen haben sich viele Leser an die Ostsee-Zeitung gewandt. Einige bieten Masken zum Kauf an, andere wollen Stoff spenden oder selbst ihre Arbeitskraft zur Verfügung stellen. All diese Angebote wollen wir in den kommenden Tagen auflisten, so dass alle, die helfen wollen, Kontakt miteinander aufnehmen können.

Falls auch Sie Schutzmasken selber nähen, ihr Talent oder dringend benötigten Stoff zum Nähen anbieten wollen, schreiben Sie gerne an online@ostsee-zeitung.de.

Wer braucht den Mundschutz ?

„Allen, die andere vor einer Tröpfcheninfektion schützen wollen, hilft ein Mundschutz“, erklärt Jutta Hietkamp vom Greifswalder Verein zur Unterstützung krebskranker Kinder. Sie ist im Gespräch mit der Pflegedienstleitung der Uni Greifswald und dem Pfarrer der Gemeinde Neuenkirchen. Beide will sie unterstützen und koordiniert die Produktion von Masken für ältere und immungeschwächte Menschen.

„Die Textilreinigung Grommelt hat uns dafür ausgemusterte Bettwäsche zur Verfügung gestellt, Stoff haben wir also.“ Nun müsse sie nur noch Freiwillige finden, die nähen können. „Wer Baumwollstoff benötigt, könne sich bei ihr melden: jutta.hietkamp@web.de

Wie stehen OZ-Leser zum Thema Mundschutz ?

Die OZ hatte in einer Online-Umfrage die Leser gebeten, abzustimmen und gefragt: Halten Sie eine Maskenpflicht im Kampf gegen das Coronavirus für sinnvoll? Abgestimmt haben 476 Leser. Für eine Pflicht haben sich 52 Prozent ausgesprochen. Sechs Prozent sind noch unentschieden und 42 dagegen.

Von Juliane Schultz