Tagelang hatte es sich angekündigt. Jeden Morgen blickte die Redaktion auf den Freundes-Zähler der Facebook-Seite unter www.facebook.com/ostseezeitung. Er wackelte und wankte, bis er schließlich eines Nachts ganz lautlos die magische Marke knackte: 100 000 Leser folgen seit vergangener Woche der OZ auf Facebook.

Schon lange erscheint die OSTSEE-ZEITUNG nicht nur in gedruckter Form morgens im Briefkasten oder am Kiosk. Auch im Internet und in den sozialen Netzwerken, wie Twitter oder Instagram, werden die Angebote der größten Tageszeitung Mecklenburg-Vorpommerns immer intensiver genutzt. Auch sonntags und an Feiertagen gibt es dort täglich regionale und überregionale Nachrichten, exklusive Videos und Veranstaltungshinweise.

Als Dankeschön für das große Interesse an den Inhalten der OZ verlosen wir zwei VIP-Karten für das Spiel des FC Hansa Rostock am 20. Juli 2019 gegen den FC Viktoria Köln. Für die Teilnahme muss nur eine Frage beantwortet werden: Worüber sollte die OZ künftig noch mehr berichten, was interessiert Sie?

Auf Facebook sind innerhalb weniger Stunden zahlreiche aufschlussreiche Hinweise eingegangen. Vier Themenbereiche liegen dabei mit Abstand vorn: Lokalpolitik, Reportagen, Lokalsport und Veranstaltungshinweise wünschen sich die Leser auffallend oft. Viele Antworten gehen dabei auch ins Detail: „Mehr Berichte über die Landwirtschaft und Themenwochen zu verschiedenen Bereichen – etwa das Handwerk, damit die Jobs bei jungen Menschen wieder beliebter werden –,“ schlägt Dav Id vor. Tim Weinkauf schreibt: „Artikel über die aktuelle Arbeitsmarktsituation in unserem Land regen zur Diskussion an.“ Thomas Scheel wünscht sich „ausführlichere Berichte oder Reportagen über Positives oder Zukunft made in MV“. Er könne sich eine feste Rubrik am Montag als guten Start in die Woche oder in der Wochenend-Ausgabe als fröhlichen Abschluss der Woche vorstellen. „Und dabei möglichst nicht nur aus der Gesundheitsbranche und dem Tourismus, wo MV ja ohnehin schon Champions League spielt, sondern aus Gebieten, die überraschen.“ Scheel fragt: „Wo wird an den Hochschulen geforscht und gearbeitet, welche sozialen Akteure sind heimliche Champions?“

Andre Schurr meint: „Dorfgeschichten wären super, so wie die Berichte aus dem ehemaligen Grenzgebiet im letzten Jahr.“ Außerdem möchte er gern mehr Berichte von Zeitzeugen lesen, während sich loewentier mehr für „die Leute im Land, ihre Vorhaben, Höhepunkte und Niederlagen“ interessiert Laura Rie schreibt uns: „Es wäre schön, wenn noch mehr über Rettungs- und Freiwilligendienste, insbesondere über Feuerwehr und Rettungsschwimmer, berichtet wird, damit die Bevölkerung informiert und mobilisiert wird. Eventuell schaffen wir es, dass sich mehr Leute selbst engagieren, denn wir brauchen unbedingt mehr Freiwillige im Land und mehr Leute, die diese Arbeit wertschätzen. Auch abelisaOs würde gern mehr Artikel über die Vereine im Verbreitungsgebiet der OSTSEE-ZEITUNG lesen. Und sirhc_140s ergänzt: „Positive News!“

Ki Sa findet: „Ein Blick hinter einzelne Berufe wäre doch mal toll.“ Benjamin Bessert fügt hinzu: „Unter der Rubrik Wirtschaft könnte man eventuell etwas mehr über mittelständische Unternehmen und Start-ups aus der Region berichten.“ Frank Schaefer liest dagegen gern „Kriminalreportagen mit Hintergründen von Straftaten“. Zudem interessieren ihn Leserbriefe, „um zu sehen, wie andere über Themen denken.“ Robert Kaa denkt: „Der regionale Teil müsste weiter ausgebaut werden, inklusive des regionalen Sports, und die lokale Montagsausgabe könnte auch erweitert werden.“

