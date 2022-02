OZ live: Insolvenzverfahren der MV Werften beginnt

Rostock

Am Dienstag, 1. März, startet das Insolvenzverfahren der MV Werften. Dazu informiert der Insolvenzverwalter Christoph Morgen in Rostock nach einer Info-Veranstaltung mit den Mitarbeitern. Die OZ berichtet ab 15 Uhr live von der Pressekonferenz.

Weitere Teilnehmer sind Wirtschaftsminister Reinhard Meyer, Betriebsratsvorsitzender der MV Werften Rostock Jörg Sens und Geschäftsführer der IG Metall Rostock-Schwerin Stefan Schad.

Am 10. Januar hatten die MV Werften mit den Standorten in Wismar, Rostock und Stralsund Insolvenz angemeldet und damit das vorläufige Insolvenzverfahren in Gang gesetzt. Am 28. Februar wurde bekannt, dass die Stadt Stralsund die dortige Werft kauft.

Von OZ