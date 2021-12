Stralsund

Im Landkreis Vorpommern-Rügen gelten künftig die nochmals schärferen Corona-Regeln der Warnstufe Rot plus. Damit muss der Stralsunder Weihnachtsmarkt vorzeitig schließen. Eine entsprechende Allgemeinverfügung ist derzeit in Arbeit. Sie soll voraussichtlich am Dienstag in Kraft treten. 

Die Organisatoren des Stralsunder Weihnachtsmarktes hatten erst vor kurzem mitgeteilt, dass weite Teile früher als ursprünglich geplant schließen sollen. Nun steht das noch frühere Aus des gesamten Weihnachtsmarktes bevor.

Wie reagieren Besucher und Schausteller auf diese Entscheidung? OZ live berichtet am heutigen Montag ab circa 16.30 Uhr über die Reaktionen. Das Video können Sie hier verfolgen

Sollte der Stream nicht automatisch starten, können Sie den Artikel hier neu laden.

Der Landkreis lag am Sonntag den siebten Tag in Folge auf der Corona-Stufenkarte des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) im roten Bereich. Damit können in Abhängigkeit von der Auslastung des Gesundheitswesens nochmals schärfere Regeln verhängt werden, die bereits in der Hansestadt Rostock, dem Landkreis Rostock und dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte gelten. Dort bleiben etwa Museen, Theater und Kinos geschlossen.

Von OZ