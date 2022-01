Wie kann es trotz der Insolvenzen der MV Werften und dem Mutterkonzern Genting Hong Kong weitergehen? Dazu will der Insolvenzverwalter Christoph Morgen am Mittwoch den 2000 Mitarbeitern Rede und Antwort stehen. Anschließend gibt es eine öffentliche Stellungnahme. Die OZ ist in Wismar ab 10 Uhr live dabei und holt Reaktionen von der Geschäftsführung, des Betriebsrates und der Gewerkschaft ein.