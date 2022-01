Wismar

Nach dem Insolvenzantrag der MV Werften mit den Standorten Wismar, Warnemünde und Stralsund richten sich die Blicke langsam nach vorn. Der am Mittwoch vom Amtsgericht Schwerin eingesetzte vorläufige Insolvenzverwalter Christoph Morgen von der Hamburger Kanzlei Brinkmann & Partner will an diesem Donnerstag die rund 2000 Beschäftigten der Schiffbaubetriebe auf Belegschaftsversammlungen über die Situation und die nächsten Schritte informieren.

In Wismar will sich der Hamburger am Donnerstag ab 9.30 Uhr auch den Fragen von Medienvertretern stellen. Die OSTSEE-ZEITUNG wird vor Ort sein und bei OZ live berichteten. Das Video können Sie dann hier verfolgen.

Zur Pressekonferenz werden auch Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD), MV-Werften-Geschäftsführer Carsten Haake, Gesamtbetriebsratsvorsitzende Ines Scheel und Daniel Friedrich, Bezirksleiter der IG Metall Küste, erwartet.

Nach dem Auftakt in Wismar wird Christoph Morgen auch die anderen beiden Werft-Standorte besuchen.

Von OZ/dpa