Rostock

Gruselige Kostüme, fiese Kürbisfratzen und ganz viel Süßes: Am Donnerstag ist Halloween. Das ist nicht mehr nur für Kinder und Jugendliche ein schaurig-schöner Spaß, vermehrt ziehen auch Erwachsene als Geister, Hexen und Vampire los, um die wohl unheimlichste Nacht des Jahres zu feiern. Die OZ sucht die kreativste Verkleidung zum Gruselfest in MV – und zeigt die besten Einsendungen online und in der Zeitung.

Anschließend können Sie über ihren Favoriten abstimmen. Die Gewinner erhalten zwei mal zwei Karten für das Konzert von Ben Zucker am 23. November 2019 in der Rostocker Stadthalle. Mitmachen geht so: Einfach ein Foto im Online-Formular hochladen und kurz dazuschreiben, wer und was auf dem Bild zu sehen ist. Einsendeschluss ist Freitag, der 11. November, um 10 Uhr.

Von Pauline Rabe