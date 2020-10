OZ testet Arosa-Flusskreuzfahrt: Restaurant-Feeling statt Büfett-Gedrängel

Für die Tour „Main Erlebnis“ waren nach der Abfahrt in Köln ursprünglich Stationen in Frankfurt, Wertheim, Würzburg, Bamberg und Nürnberg vorgesehen. Die Ausbreitung des Coronavirus hat für Wirbel in der Routenplanung gesorgt. Frankfurt wurde zum Risikogebiet, die Alternative Mainz ebenfalls, deshalb hielt das Schiff kurzerhand stattdessen in Koblenz und Wiesbaden.

Doch nicht nur die Pandemie, auch „das normale Leben“ beeinträchtigt die Reise. Denn die Mitarbeiter einer Main-Schleuse sind in Streik getreten. Das Schiff liegt wie einige andere Fracht- und Passagierschiffe auch in Sichtweite der Mainzer Silhouette und wartet. Die Passagiere bleiben an Bord und genießen die Nachmittagssonne.

Bis zum nächsten Halt in Wertheim sind 24 Stunden Schifffahrt eingeplant. Ob die Stadt im Norden Baden-Württembergs (bekannt für ihre Glasindustrie) tatsächlich die nächste Station wird, ist offen. Wie am Tag zuvor, als erst am frühen Abend klar war, dass das Schiff nicht in Mainz, sondern in Wiesbaden anlegt, wissen die Passagiere auch an diesem Nachmittag nicht, wohin es als nächstes geht. Diese Flusskreuzfahrt ist also spannend und entspannend zugleich.