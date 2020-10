Rostock/Bamberg

Die Gäste der „Arosa Silva“ trifft es auf ihrer Reise auf Rhein und Main gleich doppelt: Nicht nur die Pandemie schränkt das Entertainment-Programm an Bord erheblich ein. Durch einen Streik von Schleusenwärtern auf der Route entschied die Reederei, nicht an den geplanten Stationen wie Wertheim oder Würzburg anzuhalten, um die verlorene Zeit wieder aufzuholen. Bedeutet: Seit drei Tagen müssen sich die Gäste ihre Zeit auf dem Schiff vertreiben. Nächster geplanter Halt ist erst am Freitagabend in Bamberg.

Viel Zeit an Bord also. Was können die Passagiere unternehmen, um Langeweile zwischen den Mahlzeiten zu vermeiden? Die OZ hat sich an Bord umgeschaut.

Kein Bingo, kein Quiz, kein Tanzen

Während der Discjockey und Entertainment-Chef vor der Pandemie die Leute in der Bar oder auf dem Deck zum Tanzen animierte, bleibt es an den Abenden in diesen Zeiten beim Wippen mit dem Fuß. Wie an Land gibt es auch auf Kreuzfahrtschiffen ein Tanzverbot, was der DJ sehr bedauere, wie er erzählt. Früher sei bis in die Nacht hinein gefeiert worden. Ähnlich sieht es auch bei anderen Programmpunkten aus. Während früher zum Bingo in die Lounge eingeladen wurde, wie einige Stammgäste berichten, wurde auch das gestrichen.

Wer sich kein eigenes Karten- oder Brettspiel mitgebracht hat, hat ebenso Pech gehabt. Aus hygienischen Gründen verleiht die Rezeption keine Gesellschaftsspiele und keine Bücher.

Für etwas Abwechslung sorgt ein täglich wechselndes Rätsel, das sich „Kopfnuss des Tages“ nennt. Bei diesem können die Gäste die Antwort auf einen Zettel schreiben und in eine Box einwerfen, die an der Rezeption steht. Am Abend erfolgt die Auflösung samt Auslosung. Zu gewinnen gibt es Produkte aus dem Bordshop und Cocktails. Am Ende der Reise erwartet die Gäste noch eine Tombola-Verlosung, für die die Passagiere Lose kaufen können.

Reiseverlauf Tag 6: Bamberg bei Nacht, Nürnberg jetzt Risikogebiet Die herbstliche Landschaft am Flussufer zieht vorbei, kleine Städtchen mit hübschen Kirchen, flache Brücken, hin und wieder Weinberge zu sehen. Immer wieder wird das Schiff geschleust. Auf seiner gesamten Länge von knapp 530 Kilometern überwindet der Main mehr als 800 Höhenmeter. Wenn die „Arosa Silva“ am Freitagabend um 18 Uhr in Bamberg anlegt, werden Shuttle die Gäste in die Stadt bringen. Um 23 Uhr müssen alle wieder an Bord sein. Ausflüge sind auf eigene Faust möglich. Von Arosa organisierte Ausflüge gibt es nicht mehr, auch in Nürnberg nicht, da sich zu wenige Personen dafür angemeldet hatten. In Nürnberg, wo das Schiff am Sonnabend ankommen und die Reise am Sonntag enden soll, wurde am Freitag mit 51,9 Infektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen die kritische Marke überschritten. Die Stadt ist nun ein Risikogebiet. Ob die Gäste am Sonnabend das Schiff verlassen und es danach wieder betreten dürfen, ist unklar. Nicht ausgeschlossen ist, dass sie bis zur Abreise am Sonntag an Bord bleiben müssen, um die Crew nicht zu gefährden. Aktuelle Infos sollen folgen.

Einschränkungen wegen der Pandemie gibt es auch im Außenbereich. Im beheizten Pool müssen die Gäste Abstand halten. Zudem werden die Passagiere gebeten, diesen nicht allzu lang in Anspruch zu nehmen.

Doch seitdem sich das Schiff auf dem Main befindet, wurde das Sonnendeck inklusive Pool zum Teil gesperrt, weil das Schiff mehrere tief liegende Brücken passieren muss. Zwar bietet die „Arosa Silva“ auf dem Deck noch eine Minigolf-Fläche und ein Outdoor-Schachbrett, aber auch dieses kann aus hygienischen Gründen aktuell nicht genutzt werden.

Die Liegen auf dem Sonnendeck sind zusammengeklappt, der Pool ist gesperrt. Grund sind Brücken mit geringer Durchfahrtshöhe. Quelle: Kai Lachmann

So eng kann es werden, wenn die „Arosa Silva“ Brücken passiert. Quelle: Kai Lachmann

Fitness an Bord? Sport frei!

Auf dem Schiff gibt es einen Fitness-Bereich, in dem drei Geräte – ein Crosstrainer, ein Laufband und ein Heimtrainer – stehen. Wer Sport machen möchte, muss sich lediglich an der Rezeption dafür anmelden und eine Zeit buchen, kostenfrei. Nach der Benutzung werden die Geräte desinfiziert.

Direkt neben dem Fitness-Raum befindet sich der Spa-Bereich. Doch auch in diesem gibt es einige Einschränkungen. Die Sauna bleibt geschlossen. Buchen können die Gäste weiterhin die Massagen. Während die Gäste selbst entscheiden können, ob sie bei diesen eine Maske tragen, bleibt die Mund-Nasen-Bedeckung bei den Masseuren Pflicht. Zudem müssen sie Handschuhe benutzen.

Über die Recherche-Reise Gerne laden Touristiker Journalisten zu Reisen ein, um über ihre Angebote zu schreiben. Um unabhängig und transparent zu berichten, hat die OSTSEE-ZEITUNG die Kosten für die siebentägige Reise auf der „Arosa Silva“ selbst getragen. Die Kosten liegen bei knapp 2000 Euro, hinzu kommen die Tickets für die Bahn. Die OZ-Mitarbeiter haben ungefragt ein Zimmer-Upgrade bekommen, worüber sie sich sehr freuen. Dies wird allerdings keinen Einfluss auf die Berichterstattung haben. In der Print-Ausgabeder OZ werden sie im Laufe der Woche immer mal wieder vom Fortgang der Reise unter Corona-Bedingungen berichten. Online werden sie täglich über die Reise berichten.

Und was machen die Gäste?

Obwohl das Schiff seit nun fast drei Tagen wegen des Schleusenstreiks keinen Zwischenstopp eingelegt hat, nehmen es die meisten Gäste mit Gelassenheit hin. Vielen scheint klar zu sein, dass es durch Corona besondere Zeiten sind und Urlaub nun auch Improvisation bedeutet. Sie kommen miteinander ins Gespräch, spielen Karten- und Würfelspiele, lesen Bücher und relaxen.

Von Christin und Kai Lachmann