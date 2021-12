Rostock/Greifswald

Anfang Dezember ist die Zeit, in der Spotify-Nutzer vom Musik-Streaming-Dienst ihre Jahresstatistik bekommen. „Echt voll nervig, wie sich dann alle möglichen Leute per Share-Pic mit ihren Top 5 in den sozialen Kanälen profilieren“, findet Kai Lachmann und fügt hinzu: „Leider gehöre ich auch dazu.“

Kai Lachmann:

Mal nur zwei Eckpunkte: 2021 habe ich (laut Spotify) 3535 Interpreten aus 246 Genres gehört. Da fällt schon die Auswahl der Stilrichtungen für einen Jahresrückblick schwer. Deshalb hier die simple Corona-Lösung:

Kai Lachmann hat 2021 ziemlich viel Musik gehört – um genau zu sein 246 Gernes. Quelle: Christin Lachmann

Die beste Lockdown-Drinbleibe-Musik kam von der britischen Newcomerin Arlo Parks. Ihre in souligen Sound gehüllte Ohrenschmeichler auf „Collapsed in Sunbeams“ machen alles angenehmer und nutzen sich einfach nicht ab. Dahinter sortiere ich Danger Dans Solo „Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt“ ein. Textstarke Piano-Balladen zum Zuhören. Der gleichnamige Titeltrack ist das Relevanteste auf Deutsch dieses Jahr. Platz 3 geht an den spanischen Ambient-Großmeister Warmth, der im Dezember eine 20 Songs umfassende Retrospektive veröffentlicht hat. Draußen Pandemie, drinnen Warmth – beruhigt Geist und Seele.

Jungle - „Loving in Stereo“ Quelle: Jungle

Die beste Lockerungs-Draußenherumtobe-Musik: „Loving in Stereo“ von Jungle. Frisch, funky, lebensfroh. Endlich wieder Open-Air-Getanze und jede Sekunde davon lieben. Anspieltipp: „Keep Moving“ – Banger! Fröhlich in den Urlaub cruisen geht am besten mit dem fernwehmütigen Album „Mexico“ der Mighty Oaks. Sonne tanken, im Meer plantschen, Lagerfeuer, Wein aus dem Tetra Pak – das Leben kann so einfach sein. Platz 3 für die russischen Krawallbrüder Slaughter to prevail: Ihr energiestrotzender Hardcore-Metal-Kniekehlenkicker „Kostolom“ besticht durch bedingungslose Brutalität. Pogo mit den Jungs!

Thorsten Czarkowski:

Auch Musiker wurschtelten sich durch die Pandemie. Manchmal mobilisierte der Lockdown neue Kräfte oder Corona erinnerte an die eigene Vergänglichkeit. Musiker der Pop- und Rock-Gründergeneration, soweit noch vorhanden, überraschten mit neuen Alben. So warf David Crosby, inzwischen 80, mit „For Free“ ein hochklassiges Solowerk auf den Markt. Die

Styx: CD-Cover "Crash of the Crown" Quelle: Styx

Rocker von Styx brachten das Konzeptalbum „Crash of the Crown“ heraus, Ex-Styx-Keyboarder Dennis DeYoung sekundierte mit dem Solowerk „26 East Volume 2“. Beides solide. Die Toto-Mitglieder Joseph Williams und Steve Lukather veröffentlichten jeweils Solo-CDs, dazu gesellte sich mit „With a little Help From My Friends“ die Veröffentlichung eines Toto-Konzerts. Die aktuelle Yes-Besetzung hatte mit „The Quest“ ein Album unter schwierigen Corona-Bedingungen aufgenommen. Ein eher mittelmäßiges Werk, gemessen an früheren Heldentaten. Aber besser als nix. US-Musiker Robert Berry erinnerte mit dem Werk „Third Impression“ an den 2016 verstorbenen Keyboarder Keith Emerson. Ein würdiges Werk. Im September bewarben Genesis mit der Hitkollektion „The Last Domino?“ ihre Abschiedstournee. Wenn man diese Auftritte auf YouTube verfolgt, ist angesichts des Zustandes von Phil Collins klar: Jetzt ist wirklich Schluss bei Genesis. Einerseits traurig, andererseits ein ehrliches Goodbye. Im November hauten die Musiker von Deep Purple mit „Turning to Crime“ noch schnell ein Cover-Album raus. Die machen einfach weiter, bis ihnen jemand die Instrumente wegnimmt. Gut so.

OZelot-Reporter Ove Arscholl (l.) und Thorsten Czarkowski blicken auf das musikalische Jahr 2022 zurück. Quelle: Ove Arscholl

Ove Arscholl:

Und dann sind da noch die Schweden von Abba, die in diesem Jahr wohl das Album mit der meisten Medienaufmerksamkeit veröffentlicht haben. „Voyage“ ist das erste Werk, das das Popquartett seit 40 Jahren veröffentlicht. Erstaunlich, wie es Benni und Björn gelungen ist, den Abba-Sound zu konservieren. Ein Album, das auch nach mehreren Wochen immer noch fasziniert. Ebenfalls bedeutsam war die Neuformation der deutschen Heavy-Metal-Institution Helloween, die nach zahlreichen Besetzungswechseln seit der Gründung 1984 nun auf einem selbstbetitelten Album die drei Sänger Michael Kiske, Andi Deris und Kai Hansen gemeinsam zu Hochform auflaufen lässt. Ebenfalls bemerkenswert sind die Veröffentlichungen von Michael Schenker, auf dessen Album „Immortal“ ebenfalls mehrere Spitzensänger zu hören sind, sowie Silly, die nach dem Ausstieg von Anna Loos nun mit den Sängerinnen Julia Neigel und Anna R. auf „Instandbesetzt“ an den Start gehen.

Alice Cooper - „Detroit Stories Quelle: Alice Cooper

Und dann waren da noch Urgesteine wie Alice Cooper, Suzi Quatro und Iron Maiden, die uns das immer noch konzertarme Jahr mit neuer Musik verschönert haben. Was die Konzerte angeht, kann man für 2022 nur hoffen. Aber neue Musik von jungen Wilden und alten Hasen ist bereits angekündigt: Sabaton wollen ein weiteres Album dem Ersten Weltkrieg widmen und die Scorpions haben „Rock Believer“ für Ende Februar angekündigt.

Von Kai Lachmann, Thorsten Czarkowski und Ove Arscholl