Oberster Förster von MV fordert: „Wir müssen stabile Wälder in MV schaffen“

Malchin

Der Wald in MV leidet – was ist zu tun? Die OZ sprach darüber mit Manfred Baum, Leiter der Landesforstanstalt MV, die rund 1000 Mitarbeiter hat.

Herr Baum, warum geht es dem Wald in MV immer schlechter?

Wir haben zwei Trockenjahre hinter uns, die letztendlich dazu geführt haben, dass die Bäume einfach unter Durst leiden. Wer verdurstet, dem geht es schlecht. Da entwickeln sich die Schadinsekten natürlich wesentlich schneller. Die aktuellen Waldschäden sind das Ergebnis der Extremwitterung in den Jahren 2018 und 2019.

Was unternehmen die Förster konkret für die Baumgesundheit?

Ganz wichtig ist, dass jeder Waldbesitzer und vor allem die Förster darauf achten, dass die Bäume, die von Schadinsekten befallen sind, so schnell wie möglich beseitigt werden. Wenn Freiflächen entstehen, müssen diese gefüllt werden. Langfristig ist das Waldumbauprogramm eine Grundlage, stabile Wälder zu erzielen.

Müssen wir uns darauf einrichten, dass wegen des Klimawandels künftig ganz andere Baumarten in Wäldern des Landes stehen? Statt Kiefer und Buche eher Ulme oder gar Pinie? Was bedeutet das für die Vegetation?

Ich gehe nicht davon aus, dass der Klimawandel dazu führt, dass sich das Spektrum völlig ändert. Sicherlich werden einige Baumarten auf einigen Standorten weniger werden und auf anderen mehr. Aber die heimischen Baumarten werden auch zukünftig dominieren.

Welche Rolle spielt der Wildbestand? Müssen mehr Rehe oder Wildschweine getötet werden?

Der Wildbestand ist eine wichtige Frage bei der Regulierung des Wald-Ökosystems. Wir brauchen an den Wald angepasste Wildbestände, um eine natürliche Verjüngung des Waldes dauerhaft zu ermöglichen. Hirsch und Reh gehören in den Wald. Aber es dürfen immer nur so viele sein, wie der Wald auch verträgt, ohne dass es zu Ausfällen kommt.

Was können einzelne Menschen tun, um den Zustand des Waldes zu verbessern?

Ganz wichtig: Der Wald hat eine langfristige Entwicklung. Jeder, der das möchte, kann helfen. Die Landesforstanstalt bietet die Möglichkeit, beim Umbau des Waldes praktisch mitzuwirken – auch mit finanzieller Beteiligung. Und deswegen freue ich mich über die Initiative der OSTSEE-ZEITUNG.

Jeder sollte sich vernünftig im Wald verhalten, keinen Müll hinterlassen, das Wild nicht unnötig beunruhigen. Wenn man einen Handstrauß aus Zweigen pflückt, sollte man nicht den Haupttrieb beschädigen. Solche Dinge sollte man beachten. Im Wald ist jeder willkommen. Bei Fragen kann sich jeder an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landesforst wenden.

Von Frank Pubantz