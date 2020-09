Rostock

Im laufenden Tarifstreit im öffentlichen Dienst sind zunächst wohl keine Warnstreiks in MV geplant. Das teilte die Gewerkschaft Verdi am Montag auf OZ-Anfrage mit. Dies könne sich aber auch noch kurzfristig ändern, hieß es.

Bundesweit will die Gewerkschaft ab Dienstag mit Arbeitskampfmaßnahmen Druck auf die Arbeitgeber in Bund und Kommunen machen, um ihren Forderungen nach höheren Löhnen und einer Angleichung der Arbeitszeiten in Ost und West Nachdruck zu verleihen.

Verhandlungen ergebnislos

Verdi reagiert damit auf die ergebnislose zweite Runde der Tarifverhandlungen in Potsdam. Die Gespräche seien „sinnlos verplemperte Zeit“ gewesen, sagte der Verdi-Vorsitzende und Verhandlungsführer Frank Werneke. Er warf insbesondere den kommunalen Arbeitgebern eine „Verzögerungstaktik“ vor. Sie hätten angekündigt, erst vor der dritten Verhandlungsrunde am 22. und 23. Oktober ein Angebot vorlegen zu wollen.

Werneke betonte, dass die Verhandlungsparteien in zentralen Punkten noch weit auseinanderlägen. Als Beispiel nannte er die Arbeitszeitangleichung in Ost und West: „Ginge es nach den Arbeitgebern, soll sie erst 2025 verwirklicht werden. Das ist ein Schlag ins Gesicht der Beschäftigten in Ostdeutschland“, so Werneke.

Bundespolizisten und Krankenschwestern

Verdi fordert für die 2,3 Millionen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen eine Anhebung der Einkommen um 4,8 Prozent, mindestens aber um 150 Euro pro Monat. Betroffen sind unter anderem Bundespolizisten und Mitarbeiter in kommunalen Krankenhäusern und Kitas. Über den Tarif für die Landesbediensteten wird separat verhandelt.

Von Axel Büssem